Salud habilita una veintena de camas más en las UCI, cuya ocupación alcanza ya el 30%

El Gobierno Vasco ha habilitado una veintena de camas adicionales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de Osakidetza, ante el incremento de la presión asistencial por la pandemia de coronavirus, que ha elevado hasta un 30% la ocupación de las plazas UCI. Además, en los próximos días se culminará la incorporación de otras 85 personas a la red de rastreadores, integrada por 370 profesionales y en la que el Servicio Vasco de Salud ha rechazado que exista "colapso" alguno.

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza, Ignacio Garitano, que ha comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre la evolución epidemiológica de la covid-19, ha reconocido que la tendencia al alza de los contagios está haciendo que la presión asistencial sobre el sistema sanitario sea "cada vez mayor".

El informe sobre la evolución de la pandemia correspondiente a la semana transcurrida entre el 19 y el 25 de octubre indica que, de las 92.687 pruebas diagnósticas que se efectuaron en ese periodo, 6.817 dieron resultado positivo en coronavirus.

La distribución de los nuevos casos de covid-19 por territorios fue la siguiente: Gipuzkoa (3.126 positivos), Bizkaia (2.898) y Álava (611). Además, se han registrado 182 positivos entre personas con residencia fuera de Euskadi o con lugar de residencia desconocido.

En el periodo analizado en el boletín epidemiológico semanal se produjeron 45 fallecimientos por complicaciones relacionadas directamente con el coronavirus. Además, la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se situó, a fecha de 25 de octubre, en 500 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes.

El nivel de transmisión del virus es "alto"

Garitano ha reiterado que el nivel de transmisión del virus es "alto", especialmente en Gipuzkoa, lo que se ha traducido en un incremento del número de personas ingresadas en UCI por causa de la covid-19, una cifra que se sitúa en 75 pacientes.

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza ha explicado que, teniendo en cuenta el número de personas ingresadas en UCI por causa del coronavirus y por otras patologías, las Unidades de Cuidados Intensivos han alcanzado esta semana el segundo escenario del plan de contingencia elaborado para estos espacios.

Hasta 620 camas UCI

Osakidetza se ha visto obligada a habilitar una veintena de camas adicionales en las UCI para adecuarse a los requerimientos establecidos para este segundo escenario. En la actualidad, la ocupación de las 247 camas UCI existentes se sitúa en torno al 30%, según ha informado Garitano, que ha recordado que el Servicio Vasco de Salud está en condiciones de llegar a 620 plazas UCI, en el caso de que se alcance el quinto escenario del plan de contingencia para estos servicios.

El responsable de Vigilancia y Control de Osakidetza ha explicado que la presión asistencia es, lógicamente, superior en aquellas zonas en las que, como buena parte del territorio de Gipuzkoa, la incidencia del coronavirus es mayor. No obstante, ha afirmado que el Servicio Vasco de Salud trabaja en red y que, en caso de necesidad, pueden trasladarse pacientes de una Organización Sanitaria Integrada (OSI) a otra, algo que ya se ha producido "en alguna ocasión".

Además, ha asegurado que, pese a la tendencia al alza de la pandemia, no ha sido necesario reducir la actividad programada de Osakideza, y que en el escenario actual no está contemplado, "de momento", suspender pruebas o consultas. "Todavía no estamos en ese punto, pero el escenario puede variar", ha indicado.

Rastreadores

Garitano también ha rechazado que, pese a la existencia de trabajo "acumulado" por el incremento de contagios detectados en los últimos días, pueda hablarse de "colapso" en los equipos de rastreadores de personas que han estado en contacto con infectados por el coronavirus.

Además, ha informado de que la semana pasada se incorporaron 45 profesionales a la red de rastreo, y que esta semana se sumarán otras 40 personas al equipo, que contará así con cerca de 370 miembros.

Garitano también ha informado de los resultados de los últimos cribados selectivos realizados en Durango (5.067 pruebas en las que se detectaron 69 positivos), Urnieta (1.552 pruebas y 16 positivos), Ordizia y Zaldibia (2.629 pruebas y 49 positivos).

En el caso de los cribados que aún están en marcha, en Zumaia se han detectado hasta el momento ocho positivos en 453 pruebas, mientras que en Ermua y Mallabia se han producido doce positivos en 1.717 test. A su vez, en Beasain se han detectado seis nuevos casos en los 927 test efectuados hasta el momento.

Garitano considera que las tasas de participación en estos cribados selectivos están siendo "bastante buenas", dado que en algunos casos ha llegado a participar en las pruebas --que son de carácter voluntario-- en torno al 50% de la población a la que estaban dirigidas.

En la actualidad, en Euskadi hay 11.448 personas con el virus en fase activa. Además, entre 40.000 y 45.000 personas permanecen en aislamiento por haber estado en contacto estrecho con alguien infectado, según ha informado Garitano.

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza también se ha referido a las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno Vasco para combatir la expansión del coronavirus, sobre las que ha afirmado que --como ha ocurrido con anteriores medidas preventivas-- habrá que esperar a que transcurra un plazo aproximado de dos semanas para evaluar sus efectos.

Cumplimiento estricto

En todo caso, ha reiterado su emplazamiento a la "responsabilidad individual y colectiva" para cumplir las restricciones y atender a las recomendaciones sanitarias para prevenir contagios. Entre otras recomendaciones, ha pedido a quienes hayan estado en contacto estrecho con alguien infectado, que permanezcan aislados en su domicilio hasta que les sea practicada una prueba diagnóstica.

Garitano ha reconocido que la situación derivada de la pandemia puede llevar al "hartazgo", pero ha recordado que cuanto más "estrictos" sean los ciudadanos en el cumplimiento de las medidas preventivas, "antes" se acabará la crisis sanitaria.