Comienza el Programa Poderosas de la Universidad de Burgos

Poderosas es una actividad extraescolar en la que niñas de 6 a 11 años desarrollan proyectos tecnológicos socialmente relevantes, dentro de propuestas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) integradas, con herramientas de fabricación digital. Este trabajo, fruto del convenio entre la UBU y la Fundación TMA (de la que depende el Fablab León, se prolongará durante 8 meses, en sesiones presenciales de dos horas por semana, en el FABLAB León y en el Espacio UBUMaker de Burgos.

La profesora de la UBU Ileana M. Greca Dufranc, coordinadora del proyecto, explica que “el objetivo de Poderosas es promover la autoconfianza y apoyar la aspiración de cursar carreras científico-técnicas entre las niñas, alentando su compromiso y poniendo en valor la utilidad social y económica de la ciencia y la tecnología”.

“Poderosas” incluye una serie de acciones divulgativas más amplias con las que se pretende incrementar la visibilidad del papel de la mujer en la ciencia y en la tecnología y colaborar en el necesario cambio en los roles de género y estereotipos asociados tradicionalmente a las carreras STEM.

Cabe destacar que el público objetivo prioritario de Poderosas son niñas que, por cuestiones familiares, sociales, culturales, cognitivas o económicas pueden llegar a estar más alejadas de las acciones de divulgación científico-tecnológica.

Nuria Robles, coordinadora del Fab-Lab León, destaca el trabajo con distintas asociaciones, como Solidarios por León y Simone de Beauvoir, que nutren a la formación de varias niñas que van a disfrutar de esta excelente oportunidad educativa. El trabajo con estos colectivos continuará con las acciones divulgativas más puntuales como parte de Poderosas en los próximos meses.

En Burgos, Poderosas se desarrolla en la Estación de la Ciencia y la Tecnología, un proyecto de ciudad entre la UBU y el Ayuntamiento de Burgos, realizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos en colaboración con la FECYT, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene el propósito de promover la cultura científica y tecnológica con y para la sociedad y que está especialmente dirigido a niños y jóvenes.

Todos los talleres y actividades se llevan a cabo bajo estrictos protocolos y medidas para garantizar la seguridad sanitaria: toma de temperatura a la entrada, desinfección de manos, uso obligatorio de mascarilla, respeto de la distancia social de seguridad, material de uso individual, etc. Las niñas participantes están demostrando su alto grado de compromiso con estas medidas.

Poderosas está enmarcada en los objetivos prioritarios de la Unión Europea en el ámbito educativo, en particular en el programa Horizonte 2020 “Science with and for society”; así como en los Objetivos del desarrollo Sostenible, en particular los relacionados con la educación de calidad, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades.