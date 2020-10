Un nuevo protocolo en Granada deja sin test PCR a contactos directos de positivos si no tienen síntomas

La asistencia sanitaria entra en una fase realmente comprometida en Granada tras sumar los hospitales de la provincia 45 nuevos ingresos por covid-19 en las últimas 24 horas. Tras descontar los fallecimientos y las altas, el número total de personas ingresadas este miércoles es de 558, es un 103 por ciento del pico máximo de la primera ola. Como adelantamos en la SER, este martes se superó ese pico alcanzado el 1 de abril.

Los nuevos contagios no paran de subir y no aparecen más positivos porque el sistema de detección y rastreo no da para más. El parte de este miércoles informa de 458 nuevos contagios en las últimas 24 horas, esos 45 nuevos ingresos hospitalarios y nada menos que ocho nuevos fallecidos por la pandemia. Además, la situación se agrava en algunas residencias de mayores con una alta incidencia. En la de Los Ogíjares, han dado positivo casi la totalidad de los usuarios. Salud informa de otro nuevo brote en la residencia Regina, de Churriana, con 10 casos confirmados.

De los 558 enfermos ingresados a día de hoy, 75 están en la UCI. Los servicios de cuidados intensivos se habrían colapsado de no haber duplicado los dos hospitales de Granada las camas disponibles, como también hemos adelantado en primicia esta semana aquí en la SER. El parte de este miércoles incluye, como nota positiva, un notable incremento en el número de curados: 129 en un solo día.

Lío de datos

La tasa de incidencia de la covid en la provincia (907) y en la ciudad de Granada (1.143) no cambia. La tabla de casos por municipios no cambia.

El ritmo lento de actualización de los datos oficiales del parte difiere tanto de los datos que manejan los dos hospitales de Granada y los distritos sanitarios que la fotografía fija que ofrece la Consejería de Salud puede estar algo distorsionada, a la baja. Y aquí va un ejemplo: el distrito sanitario Norte informa de que en Benamaurel se han detectado en la última semana nada menos que 20 casos. En el parte oficial la Junta informa de cuatro.

Menos análisis

Los protocolos sobre análisis de detección de la covid-19 han vuelto a cambiar en Granada: se harán menos PCR en una provincia con un sistema sanitario desbordado ante el aumento de casos.

Varios facultativos y personal de enfermería de la provincia han confirmado a la SER que las nuevas instrucciones consisten en no realizar la PCR a aquellas personas no que tengan síntomas, incluso, si están confinadas por convivir o tener relación directa con pacientes positivos.

A estas personas se les pide que mantengan la cuarentena durante 10 días y que vuelvan a su actividad normal si siguen sin notar síntomas. Ni siquiera en ese momento se les hará una PCR de seguridad. De esta manera se intenta aliviar un sistema totalmente colapsado en Granada e incapaz de realizar más test y más y mejor rastreo de casos.

En los últimos días, personal médico y de enfermería, pacientes en espera y hasta el presidente del Colegio de Médicos de Granada han confirmado aquí en la SER que no se están haciendo en esta provincia todos los test que serían necesarios; y que es imposible alcanzar el número óptimo de rastreos para controlar la pandemia.

El avance de la covid-19 es imparable y el alto número de casos ha desbordado a las capacidades actuales de un sistema apenas reforzado, según coinciden todas las partes consultadas.

La Delegación de Salud ha asegurado a la SER que no se está haciendo otra cosa que no sea aplicar estrictamente el protocolo vigente del Ministerio de Sanidad.

Ese protocolo asegura que hay que hacer pruebas si la situación epidemiológica lo permite. Como la Delegación de Salud asegura que se sigue el protocolo y los hechos dicen que no se están haciendo los test, se trata por tanto de un reconocimiento oficial de que la situación sanitaria está desbordada en Granada.