La mujer de Fabra y uno de sus ex asesores en la Diputación se niegan a responder a las autoridades judiciales

La mujer de Carlos Fabra, María de los Desamparados Fernańdez, y uno de sus ex asesores en la Diputación de Castellón han declarado esta mañana en el caso en el que se investiga al ex líder del PP provincial por ocultar bienes de su patrimonio. Fuentes judiciales, han señalado que en el interrogatorio no han querido responder a las preguntas de las autoridades judiciales.

Como les avanzó Radio Castellón, el juzgado investiga un entramado financiero con varios centenares de cuentas bancarias vinculadas al ex presidente de la Diputación de Castellón y ex líder del Partido Popular, Carlos Fabra. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón tomó ayer declaración a Fabra y a uno de sus hijos, que no quisieron responder a las preguntas de Fiscalía, aunque en el caso de su hijo, sí lo hizo a las del juez. Hoy ha sido el turno de la mujer del ex líder popular, María de los Desamparados Fernández, y de uno de los ex asesores de Fabra en la institución provincial, que según fuentes consultadas por Radio Castellón no han querido responder a preguntas de las autoridades jurídicas.

La causa comenzó en 2017, tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se trata de una investigación judicial que se centra en la ocultación de bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia por la que fue condenado a prisión por la Audiencia Provincial de Castellón en el año 2013, como les avanzó esta emisora. Un caso en el que el juez Jacobo Pin trata de descifrar un entramado financiero con varios centenares de cuentas bancarias distribuidas por todo el territorio nacional.