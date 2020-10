Gomes ha utilizado ya a 25 jugadores

La UD Almería disputó en Castalia el séptimo partido de la temporada. Aún con el déficit de no haberse enfrentado a Sabadell y Zaragoza, el conjunto rojiblanco se va recuperado del mal inicio de temporada y pone la directa hacia la zona noble de la clasificación. Con 10 puntos en su casillero, los jugadores y el entrenador pueden respirar algo más tranquilos, pero tal y como reconoció José Gomes, “hasta que no consigamos el objetivo la presión va a estar ahí”. Y ese objetivo es el ascenso directo, donde el Espanyol se empieza a escapar con 20 puntos. Pese a todo, en el vestuario no renuncian a cazar a todo un coloso que cayó a la Liga de plata.

Reparto

José Gomes trabaja día a día con 30 deportistas. En más de una ocasión ha dejado claro que no es una situación cómoda, ya que lo habitual es disponer de 24 ó 25, a lo sumo, durante las temporadas. Sin embargo, el año viene marcado por el Covid y el club se protegió ante posibles complicaciones y firmó más de lo habitual.

Hasta la fecha, el portugués ha utilizado a ¡25 de los 30 futbolistas! que tiene en el vestuario, una cifra muy a tener en cuenta. El Almería, del que todos hablan maravillas como firme candidato a ascender, ha ido rotando con el paso de las jornadas y mientras el técnico busca su once tipo, pocos pueden quejarse de no competir. En este sentido, Lluís Tarrés, portero del filial, ha entrado en convocatorias -cuando Giorgi Makaridze se fue con Georgia-, pero no ha debutado. Arvin Appiah, que se operó antes del inicio de competición, acaba de recibir el alta. Juan Manuel Gutiérrez, descartado en la mayoría de convocatorias, suele bajar con el filial para jugar. Dani Albiar tampoco ha disputado minutos. Por último, el delantero Jordi Escobar, que fue la última incorporación del verano, actualmente está detrás de Umar Sadiq, Juan Villar y Pedro Mendes. En lo que respecta a los jugadores que tienen ficha profesional, solo Jordi Escobar no ha sudado la camiseta en un partido oficial hasta ahora.

Titulares

También es destacable el hecho de que José Gomes realiza tantas rotaciones que son pocos los que no han sido titulares alguna vez en las siete jornadas celebradas. En defensa solo quedaba por estrenarse Aitor Buñuel, pero disfrutó de su primera actuación rojiblanca en Castalia, además con victoria. En el centro del campo tan solo falta por entrar en el once Lucas Robertone, curiosamente uno de los descartes del entrenador frente al Castellón. El argentino, uno de los fichajes importantes del verano, no está teniendo continuidad en el inicio de Liga. Ya en ataque, Cristian Olivera, Largie Ramazani y Pedro Mendes tan solo partieron desde el banquillo. En un análisis por líneas, en portería se hace fuerte Giorgi Makaridze, en detrimento de Fernando Martínez. En defensa la línea que más convence a José Gomes es la formada por Iván Balliu, Nikola Maras, Jorge Cuenca y Sergio Akieme. En el centro del campo ganan protagonismo y confianza Samú Costa, Manu Morlanes y Joao Carvalho. En bandas José Corpas es intocable por su racha anotadora, mientras que en la izquierda el abanico se cierra un poco con las últimas actuaciones de Fran Villalba, complicando la entrada del gaditano José Carlos Lazo, ya recuperado de la lesión.

El ataque

Inició la campaña Juan Villar, aunque no terminó de adaptarse a ser la referencia ofensiva y Umar Sadiq se ha hecho con la titularidad. El nigeriano, refuerzo estrella del verano, es indiscutible en las alineaciones y lleva un tanto. José Gomes anunció desde el primer día que todos iban a ser protagonistas y no se está echando atrás. El portugués, bien por cansancio o malos resultados, ha ido probando diferentes opciones hasta encontrar un once más o menos similar. Ahora, con dos triunfos consecutivos, ha llegado la tranquilidad, pero no será total hasta que el club se meta entre los seis primeros y hable claramente de tú a tú al resto de aspirantes.