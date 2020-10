Todos sabemos de memoria las medidas sanitarias y de distanciamiento que nos han propuesto nuestras autoridades. No podemos juntarnos más de seis personas, uso de mascarilla, evitar aglomeraciones... Estas y otras muchas se las saltaron muchos de ellos en un acto organizado por un periódico en Madrid. Algunos de ellos han pedido perdón, lo cual es bueno. Pero a veces pienso que algunos de nuestros dirigentes se creen una élite especial que pueden hacer lo que les venga en gana. Estos actos hacen que se distancien de la población, y de aquellos sectores que lo están arriesgando todo en esta maldita pandemia.

A los fumadores nos aconseja que no lo hagamos en la vía pública o por lo menos nos distanciemos dos metros. Sin duda que es una norma buena, pero para algunos parlamentarios y un ministro esa norma no va con ellos. Todos juntitos, riéndose y alejados de las normas que ellos aprueban, pero que en este caso no cumplen.

Me ha encantado escuchar los discursos de Ángela Merkel y de Enmanuel Macron. Cortos, directos, asumiendo toda la responsabilidad en esta crisis, con medidas drásticas e impopulares. Todo lo contario a los discursos eternos de nuestro presidente.

Estoy de acuerdo con la declaración del Estado de Alarma. Es un instrumento necesario en este tiempo. Está claro que esta crisis va para largo. Es momento que nuestro gobierno informe periódicamente en la soberanía nacional de sus decisiones. Es su deber. Pero también es bueno que la oposición no utilice cada sesión parlamentaria para desgastar al gobierno con insultos y descalificaciones. Menos aplausos y más decisiones compartidas entre todos. Es tiempo de dialogar y no de lanzar propuestas a través de los medios. Es momento de no pensar sólo en mis siglas y más en el interés general. Es momento de superar los bandos y de luchar contra el enemigo que es el Coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid es el ejemplo de lo que no tienen que hacer nuestras autoridades. Cuestiona las preguntas de una periodista, desautoriza a su vicepresidente, permite que seis personas, no convivientes, puedan estar en una casa toda la noche, acuerda el cierre perimetral con sus comunidades vecinas y en la rueda de prensa posterior sorprende a todos con unas propuestas ridículas. ¡Aquí nadie está contra Madrid! Podía aprender del discurso que realizó el presidente de Murcia de su mismo partido. Él pensó en el bien común, en la unión de todas las mismas administraciones, remando todos al mismo compás.

Renault ha confirmado a los representantes de los trabajadores su decisión de suprimir medio turno en la factoría palentina de Villamuriel de Cerrato el próximo mes de enero. Una medida que afectará a unos 300 trabajadores y que ha sido interpretada por los sindicatos como un intento de chantaje ante la negociación de dicho convenio. Me sorprende el silencio de todas las administraciones. Nos tienen cogido por todos los sitios. No podemos decir nada porque si cierran hunden a toda la ciudad y provincia. Les hemos dado millones en subvenciones, sin pedir nada a cambio. Me preocupa cada vez más el futuro económico, es negro y seguimos sin tener una propuesta de futuro. Acertadísimo el comentario de Juan Francisco Rojo en la jornada de ayer.

Por supuesto que hay muchos políticos que lo están haciendo bien en esta crisis. Pero echo en falta a Hombres y Mujeres de Estado, que sepan desgastarse, que sepan que sus decisiones impopulares les pueden perder unas elecciones. Echo en falta una oposición más constructiva, y sobre todo echo en falta una unión entre todos los ciudadanos para vencer a este enemigo común.