"Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tenían razón": Illa y su presencia en un acto

Esta semana, un medio digital ha celebrado una entraga de premios a la que asistieron numerosos políticos y personalidades de distintos ámbitos. Las imágenes de ese acto han llegado hasta el Congreso de los Diputados donde este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, ha sido criticada la presencia de muchos parlamentarios. Uno de los invitados a esa ceremonia fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha querido comenzar su intervención en la tribuna del Hemiciclo explicando su presencia en la fiesta: "Estuve, como muchos otros, como representación institucional para arropar a uno de los premiados por su labor durante la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del galardón, me fui, no me quedé a cenar", ha aclarado.

Después de asegurar que estuvo "el tiempo estrictamente necesario", Illa ha proseguido en tono de disculpa: "Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tenían razón. Es verdad que el evento cumplía con las reglas y las distancias pero, hasta en estos actos donde se cumplen todo los requisitos, hasta en esos casos, es mejor evitarlos. La mejor distancia es no estar y todos debemos guiarnos por ese camino", ha querido dejar claro.

El PP pide su dimisión

Durante la sesión de control de este miércoles, la diputada del PP Carmen Riolobos Regadera ha preguntado al ministro "por qué no ha dimitido ya" por su "nefasta" gestión de la pandemia. Illa le ha respondido con contundencia: "Estamos en medio de una segunda ola en toda Europa. Tenemos prioridades distintas. Su prioridad parece ser derrocar al Gobierno, la mía es derrotar al virus. Para ello, tenemos que seguir trabajando y, si es posible, todos juntos".

Riolobos ha afirmado que Illa "pasará a la historia como el incompetente e irresponsable ministro" de la historia de la democracia: "Les doy un cero en prevención, en atención, en protección. Las cifras son pavorosas. Se fueron de vacaciones durante tres meses, dejando solas a las comunidades luchando contra el virus. Si tuviera la más mínima decencia y honorabilidad se habría marchado a su casa", ha insistido.

El ministro, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha vuelto a recordar al PP que también tiene un papel que jugar en la lucha contra el virus, ya que gobierna en cinco comunidades autónomas y, además, es el principal partido de la oposición: "Desde el 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia en el mundo, no se han dado cuenta de esto, que el PP tiene también una responsabilidad. Se empeñan en hacer un discurso de derribo del Gobierno, pero no es lo que piden los ciudadanos".