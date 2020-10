La Xunta baraja extender el cierre perimetral de Pontevedra, Poio y Marín más allá de diez días

Desde las tres de la tarde ya están en vigor los cierres perimetrales de todas las capitales de Galicia para evitar desplazamientos en este fin de semana de Todos los Santos y Difuntos. La Delegación del Gobierno y la Xunta, con la colaboración de las policías locales, han puesto en marcha los controles policiales para hacer cumplir estas restricciones. Una medida que se mantendrá al menos hasta el martes, incluido.

La medida afecta a los Concellos de Pontevedra, Poio y Marín. La Xunta considera a los tres municipios como un área única, debido a que tienen unos índices similares de contagios. Por ello, la Xunta permite que haya movilidad entre ellos, pero no se puede salir de los mismos.

La Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías municipales ya tienen en marcha los dispositivos de seguridad para controlar el cumplimiento de estas restricciones. Según las directrices fijadas por la Xunta, solo se podrá salir de Pontevedra, Poio y Marín por motivos justificados (trabajo o urgencias). Curiosamente se mantienen las competiciones deportivas federadas, si bien con aforo muy reducido o a puerta cerrada, según los deportes.

Pero además, solo se permiten reuniones entre convivientes, tanto en espacios privados como públicos. Es decir, no se puede quedar con nadie ni siquiera para pasear por la calle. Se mantiene también el toque de queda nocturno, y el nivel 2 de restricciones en cuanto a los aforos para locales comerciales, cafeterías y restaurantes. Esto implica que en interiores solo puede estar ocupado el 50 %, y el 75 % en terrazas exteriores.

El Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña explicó que estas restricciones se aplican de entrada hasta el martes, pero que ese día se analizará la evolución de los contagios para decidir si se mantendrán o no estas medidas. Por su parte, desde el Comité Científico, el doctor Manuel "Tato" Vázquez, sostiene en esta emisora que "una medida de este calibre requiere por lo menos diez días para aportar resultados consecuentes", y añade que "con una certeza del 100 % y atendiendo a criterios técnicos" el cierre perimetral debería extenderse.

📢 Pontevedra rexistra nestes momentos un total de 337 casos activos de coronavirus. 8 casos activos máis ca un día antes. pic.twitter.com/blZUqmoHxY — Pontevédrate! (@Pontevedrate) October 30, 2020

Los alcaldes de los tres ayuntamientos afectados han apoyado estas medidas, si bien desde Pontevedra y Poio se consideran insuficientes.

El alcalde de Pontevedra dejó claro que el ayuntamiento de Pontevedra apoyará todas las medidas que se adopten para frenar la pandemia, pero entiende que están llegando tarde y que posiblemente sean insuficientes.

Miguel Fernández Lores pide medidas más contundentes para reducir al máximo la movilidad social, porque si no los efectos de la pandemia serán mucho más graves, tanto en términos sanitarios como económicos. Y con respecto a las actuaciones de la Xunta dice no entender muy bien por qué se aprueban cierres perimetrales de ayuntamientos, por tres o cuatro días, cuando los expertos recomiendan que duren al menos 10 o 14 días.

#COVID19 ➡️ A Xunta de Galicia vén de publicar o DOG que regula as novas restricións, que acaban de entrar en vigor ás 15.00 horas.



Nel, recóllense todas as excepcións, que deben estar debidamente xustificadas, a estas restricións de mobilidade. Consúltaas na imaxe 👇👇 pic.twitter.com/RsidM84OkM — Concello de Marín (@ConcellodeMarin) October 30, 2020

La alcaldesa de Marín, María Ramallo apoya también estas medidas y hace un llamamiento a la responsabilidad individual para que todos cumplamos estas restricciones.

El alcalde de Poio, Luciano Sobral entiende que habrá que tomar medidas más restrictivas porque la situación de los contagios no es buena, pero también cuestiona si estas medidas son eficaces o no.

Todas estas restricciones afectan también a las visitas a los cementerios durante el fin de semana. Además de que ya se han reducido los aforos, NO puede haber visitas en grupos que no sean convivientes. El consejo general es que no haya visitas masivas a los cementerios porque se puede ir cualquier otro día.

El área sanitaria Pontevedra-Salnés roza los 900 casos activos (899), con 79 positivos en 24 horas. Hay 58 pacientes hospitalizados, 7 de ellos en la UCI de Montecelo. Y hasta el momento 29 fallecidos por covid.

A Consellería de Sanidade vén de anunciar novas restricións para frear a expansión da #COVID19 e que afectan ó @ConcellodePoio . Estas #medidas entrarán en vigor A PARTIRES DAS 15.00 HORAS DE HOXE VENRES e son as seguintes https://t.co/02HqhpkMQf pic.twitter.com/GwWSUf8w02 — Concello de Poio (@ConcellodePoio) October 30, 2020

En máxima alerta de contagio, en nivel rojo, además de Pontevedra, Poio y Marín, están Vilagarcía, Ribadumia y Cambados, aunque en estos casos, la Xunta no adoptó de momento ningún cierre perimetral

En el área sanitaria de Santiago-Barbanza y Deza hay 115 nuevos positivos alcanzando los 1.322 casos activos, con 63 hospitalizados y 12 en la UCI. En esta área sanitaria están en alerta roja por elevado nivel de contagios los municipios pontevedreses de Lalín, Silleda, y A Estrada. Y en el Barbanza, solo Boiro aparece en alerta naranja.

Pero es el sur de la provincia de Pontevedra, en el área sanitaria de Vigo, la que tiene más municipios en alerta roja por contagios: Soutomaior, Cangas, Redondela, Vigo, Nigrán, Ponteareas, Porriño, Gondomar, Tui, Salvaterra.

Ante el avance de los contagios, la Xunta anticipó también que la próxima semana se adoptarán medidas en Educación para incrementar la semipresencialidad en algunos niveles educativos y potenciar la enseñanza on line.

Y para todos aquellos que vivan en municipios donde no estén decretados los cierres perimetrales, recuerden que tampoco pueden viajar a Portugal en este fin de semana festivo, dado que Portugal tiene también prohibida la movilidad fuera de cada municipio, ni siquiera para los extranjeros.

Los sindicatos del área sanitaria Pontevedra-Salnés responsabilizan a la Gerencia de los brotes registrados en los hospitales del área; tanto el Provincial como Montecelo donde han aparecido más casos en los últimos días (uno de ellos en Farmacia).

En una nota conjunta, nueve de los 10 sindicatos sanitarios consideran un insulto, una falacia y una cobardía que los dirigentes del area sanitaria traten de esquivar sus responsabilidades al acusar a los trabajadores como responsables de estos brotes, según señaló Diego Outón delegado sindical de Prosagap, miembro del comité de seguridad y salud.