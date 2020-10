Cantabria refuerza la seguridad este fin de semana para vigilar que se cumple el cierre

Los controles de la Guardia Civil y la Policía Nacional se reforzarán, de cara a la fiesta de Todos los Santos, y a partir de este viernes en los municipios con más incidencia de la covid y en los rurales para garantizar que los ciudadanos cumplen con el cierre perimetral de la comunidad.



El comportamiento de los ciudadanos ha sido "bueno" desde que se decretó el estado de alarma y se limitó la movilidad nocturna, la noche del domingo, y durante esta madrugada, con el cierre perimetral de la comunidad, aunque desde ese "toque de queda" la Guardia Civil ha interpuesto 231 sanciones y la Policía Nacional 30 por incumplimientos.



El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, con la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y los responsables en Cantabria de la Guardia Civil, Luis del Castillo, y la Policía Nacional, Hector Moreno, han dado a conocer esas medidas para garantizar la decisión del Ejecutivo regional de cerrar el territorio a la entrada y salida de personas, excepto por trabajo, atención a dependientes u otros casos excepcionales.



La Guardia Civil dispondrá de todos sus efectivos para reforzar este fin de semana -en las fiestas de Halloween y Todos los Santos- el control en carreteras a otras regiones y de los municipios con más incidencia de la covid y los rurales, siempre, según ha explicado Del Castillo, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las regiones vecinas para no "superponer" la seguridad.



Y la Policía Nacional se encargará de garantizar que las personas que entran y salen de Cantabria en autobús o tren, puedan hacerlo de acuerdo a las decisiones adoptadas, al igual que en el aeropuerto, aunque la actividad ahí es "mínima", precisa Héctor Moreno.



Los responsables en Cantabria de ambos Cuerpos de Seguridad del Estado han destacado el trabajo que han llevado a cabo todos sus efectivos desde que se inició la pandemia y que volverán a incrementarse en estos días ante el cierre perimetral de la comunidad.



Revilla ha reconocido que de nada "servirían esas medidas" de restricción de la movilidad si no se cumple y "no se castiga" a quien las incumple, por lo que ha resaltado la importancia de esa actuación reforzada de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en colaboración con las policías locales de cada ayuntamiento de la región.



Aun así, a pesar de ese reforzamiento de la presencia de guardias civiles y policías nacionales, Revilla ha vuelto a decir a los cántabros que las normas no son eficaces "sin el concurso de todos".



La delegada del Gobierno en Cantabria ha asegurado que la coordinación entre administraciones es fundamental para poder "parar este terrible virus", por lo que ha pedido "unir fuerzas" entre todos los cuerpos de seguridad para garantizar el cumplimiento de las medidas que se han puesto en marcha.



Ainoa Quiñones ha recordado la importancia de la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma para facilitar las actuaciones que desarrollen las comunidades autónomas y ha resaltado la prórroga de esa medida hasta el 9 de mayo, aunque destaca que, como ha informado el presidente Pedro Sánchez, se podría levantar antes si así lo consideran las regiones en la Conferencia de Presidentes prevista para marzo.

SANCIONES Y DISPOSITIVO

Además, no ha habido infracciones desde su entrada en vigor anoche, según Revilla, que ha manifestado que las FYCSE le han trasladado una opinión "positiva" de la actuación ciudadana.

No obstante, ha detallado que la Guardia Civil ha impuesto 281 sanciones y la Policía 30 desde que se decretó el 25 de octubre el nuevo estado de alarma, y desde junio 980 y 582, respectivamente

El coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, Luis del Castillo, ha explicado que toda su actividad desde el inicio del primer estado de alarma se ha centrado en aminorar los efectos de la pandemia y que este fin de semana se hará un "esfuerzo especial" para controlar las restricciones. Además, ha destacado que el Cuerpo se ha coordinado para actuar con las comunidades autónomas limítrofes, dado que también están cerradas.

Por su parte, el jefe superior de la Policía, Héctor Moreno, ha añadido que se actuará en los puntos de salida, pero también en los de entrada. En concreto, la Policía controlará las estaciones de tren y autobús para comprobar que los viajeros tienen justificado su viaje.

En cuanto al aeropuerto, ha señalado que se controla del mismo modo que en el resto de lugares, comprobando la acreditación de las circunstancias del viaje, aunque la actividad actualmente es "mínima".