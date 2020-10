Fernando Vázquez: "Parece que hay que conseguir el objetivo al segundo partido"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, pidió tranquilidad después de la victoria en el tiempo añadido ante el Salamanca (2-1) y del empate (0-0) con el Compostela, y advirtió de que tiene la "sensación" de que al equipo se le exige sellar el objetivo del ascenso a Segunda ya en la segunda jornada.,"La crítica es necesaria, pero no sé si es precipitada. Todo el mundo sabe cómo fue la pretemporada y tengo la impresión de que debemos tener ya el objetivo conseguido

"La crítica es necesaria, pero no sé si es precipitada. Todo el mundo sabe cómo fue la pretemporada y tengo la impresión de que debemos tener ya el objetivo conseguido al segundo partido. Me preocupa que la gente pueda perder la esperanza, la ilusión y la fe en los jugadores", dijo en una rueda de prensa telemática.

Vázquez indicó que "un futbolista se desarrolla mejor con la evolución de la temporada" y si se siente "arropado" y ve que "creen en él".

"Ayudaría al entrenador, al equipo y al club que esa unidad que me transmitían el año pasado no se rompa de inicio porque quizá el equipo no esté jugando cómo se esperaba que jugara. Falta tiempo, el equipo tiene que desarrollarse y tenemos futbolistas que no están en un estado de forma excelente", reconoció.