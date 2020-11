Aguado: "Cerrar los puentes es un parche en el casco de un barco que se hunde"

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha considerado que la decisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de cerrar Madrid en los puentes "es un paso", aunque también "un parche en el casco de un barco que se está hundiendo" Así lo expresa en una entrevista en el diario 'El Mundo', en la que ha instado a todas las administraciones a tomarse la pandemia "en serio" porque lo que hace falta es "un plan de acción urgente coordinado a nivel estatal", y ha lamentado que en España no se esté dando "cierto sentido de Estado" y "urgencia" al tomar las medidas como sí se está haciendo en otros países como Francia o Alemania.

Aguado ha acusado tanto a PP como a PSOE de "irresponsabilidad" por "trasladar sus luchas partidistas a los gobiernos", que han convertido en "sus instrumentos de confrontación en mitad de la pandemia más grave de los últimos cien años". "Por un lado, el PP ha decidido a nivel nacional borrarse de la aportación de soluciones (...) y, por otro, tenemos un barco, que es España, con un capitán que sólo quiere los galones, pero no la responsabilidad que eso conlleva (...). Como consecuencia de ello tenemos una ensalada de medidas a nivel autonómico que traslada a la opinión pública un caos político y una incertidumbre que es inaceptable (...). Este caos político está matando personas", avisa.

Ignacio Aguado dice no sentirse "en absoluto" ninguneado o desautorizado dentro del Gobierno regional, de coalición con el PP, aunque admite no compartir algunas decisiones de la presidenta. "Es mi deber moral decir lo que pienso (...). Yo sí que creo que hay que tomar medidas contundentes, que no hay que jugar con la falsa dicotomía de salud y economía, porque las medidas que se adopten hoy salvan vidas y salvan empleos".

Preguntado sobre si cree que los consejeros del PP del Gobierno pueden entender que su discrepancia con Ayuso en algunas decisiones es desleal, responde que "algunos confunden lealtad con sumisión y añoran épocas en las que tenían mayoría absoluta". "Y este Gobierno es un Gobierno de coalición formado a partes iguales por miembros del PP y de Cs (...). Somos socios de Gobierno, no somos súbditos del PP". "Yo soy leal a los ciudadanos que me han puesto aquí (...). Voy a defender alto y claro lo que opino, le guste más o menos a quien sea", zanja.

Según el vicepresidente, tanto la estrategia de cerrar zonas básicas de salud como el estado de alarma y, ahora, el cierre perimetral de la Comunidad han contribuido a bajar la curva de contagios, y "lo más importante", han logrado "un cambio de chip en la mentalidad de la gente: hemos pasado de una situación donde pensábamos que esta segunda ola no iba con nosotros a una situación de repliegue mental".

"Hemos conseguido bajar la curva casi a la mitad. El problema es que veníamos del ático del Empire State. Estábamos en cifras de 800 casos de incidencia acumulada, una barbaridad. Hemos bajado a 430, que también es una barbaridad, pero se ha hecho un camino importante (...) ¿La escala adecuada cuál es? Por debajo de 25. Ése es el objetivo", insiste.

Sobre la estabilidad del Gobierno, Aguado reitera que "no es tiempo ni de elecciones anticipadas ni de mociones de censura", y que ahora mismo la labor se centra en "salir de esta crisis e intentar salvar vidas". "Me gustaría que se agotara la legislatura y se cumplieran los acuerdos firmados. Voy a intentarlo y me consta que la presidenta también. Por mucho ruido que quieran meter algunos yo creo que éste es un Gobierno sólido y fuerte", añade, antes de apuntar que sería una "irresponsabilidad" que Ayuso convocase elecciones anticipadas.