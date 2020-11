"Toda la vida trabajando y en cinco minutos nos arruinan la vida": así lamenta la dueña el saqueo de Lacoste

La manifestación convocada en Logroño la tarde del sábado de manera extra oficial y sin la autorización de la Delegación del Gobierno regional, terminó con violentos altercados y saqueos de tiendas. Lo que iba a ser en principio una concentración para denunciar las nuevas restricciones del Ejecutivo para frenar el avance la pandemia, derivó en una marea de radicales disturbios que se iban llevando a su paso todo lo que pillaban. Contenedores volcados e incendiados, mobiliario urbano destrozado, lluvia de petardos y bengalas… Y como resultados: varios heridos y una tienda desvalijada.

"No tengo palabras. Nos tiramos toda la vida trabajando y en cinco minutos nos arruinan la vida", denunciaba la dueña de Lacoste. Estas eran sus primeras palabras al no dar crédito de lo que había ocurrido en su tienda. La propietaria la céntrica tienda no entendía que en cuestión de diez minutos habían sido capaz de saquear todo el mobiliario.

En las imágenes se puede ver a varios jóvenes, que no llegarían a la mayoría de edad, saliendo de Lacoste con prendas, tirando a su paso los maniquíes del escaparate y tirando objetos contra los cristales. "Cuando hemos llegado a casa nos han llamado de las alarmas y hemos llegado y habían reventado el escaparate, han roto el ordenador y nos han desvalijado toda la tienda", lamentaba la mujer.

🔴 ÚLTIMA HORA | Así ha quedado el interior de la tienda Lacoste saqueada en Logroño. pic.twitter.com/N3QJNKD1Eb — Nuestra Rioja 🇪🇸 (@NuestraRioja) October 31, 2020

Urgencias colapsadas después

Este incidente ha provocado la indignación de los logroñeses que expresaban en redes sociales su malestar y denunciaban que esa no era manera de luchar contra la propagación del COVID-19, ni una solución contra la pandemia. "Mientras que unos están en el hospital luchando por su vida, otros se dedican a saquear Lacoste, quemar contenedores y tirar cristales a los policías", censuraba un usuario.

Y es que pese a que el toque de queda comienza en la capital riojana a las 22:00 horas, los disturbios no se daban por aludidos ante los avisos de los agentes de la Policía Nacional y las consecuentes cargas. El resultado: varios heridos que acudían minutos más tarde a colapsar las urgencias médicas. Una enfermera de guardia en emergencias publicaba esta foto en su perfil de redes para denunciar los hechos.

Han dejado Logroño destrozado. Mientras que unos están en el hospital luchando por su vida, otros se dedican a saquear Lacoste, quemar contenedores y tirar cristales a los policías.



A ver cuando la gente va a cambiar de una vez por todas. — Alina ;) (@AlinaBuciuscan) November 1, 2020

Un parte de lesiones de los disturbios de Logroño / Cadena SER (Cadena SER)

Vox culpa a los menas

En medio de la tensión, el grupo de ultraderecha Vox en La Rioja se hacía eco de los altercados para aprovechar la coyuntura y agitar una vez más su discurso. "Pedimos contundencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que detengan a los izquierdistas y menas que provocan altercados", escribían en Twitter.

Apoyamos a autónomos y trabajadores que protestan porque no les dejan trabajar, pero pedimos contundencia a las FYCSE para que detengan a los izquierdistas y menas que provocan altercados pic.twitter.com/Koa3XltQhL — VOX La Rioja (@voxlarioja) October 31, 2020

También son menas los que han asaltado la tienda Lacoste en Logroño? pic.twitter.com/T3vdV0jUAp — ShDalRiza (@ShDalRiza) November 1, 2020

Asimismo, el candidato a la alcaldía de Logroño, Adrián Belaza, publicaba otro polémico tweet, que momentos más tardes y ante las críticas recibidas, decidía borrarlo. En la publicación daba a entender que los asaltantes de la tienda de Lacoste eran de origen magrebí y vinculaba el incidente con el saqueo de Decathlon que vivió Barcelona un día antes.

"Ojo que nos inculpan a Vox la convocatoria de actos violentos en Logroño esta tarde, vamos como ayer en el Decathlon en los que también estábamos robando bicicletas junto a Hussein y Mohamed" rezaba el tweet antes de ser borrado.

El tweet borrado del candidato de Vox a la alcaldía de Logroño, Adrián Belaza / Cadena SER (Cadena SER)

Lo cierto es que, según el registro de la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja, actualmente la comunidad acoge a siete menores extranjeros no acompañados (MENAS), cuya tutela es del Gobierno regional, y se encuentran escolarizados.

Solidaridad en Logroño

A pesar de los incidentes ocurridos, decenas de logroñeses han arrimado el hombro la mañana del domingo y se han presentado voluntariamente en la plaza de El Espolón para ayudar a limpiar y arreglar los destrozos ocasionados. Los jóvenes han sido los más madrugadores y cerca de las diez de la mañana se presentaban para ayudar.

Esta es la juventud de logroño. Los borregos fachas destrozando y la muchachada sale ahora a limpiar y a recoger. Enormes. Gracias por dar ejemplo y ser tan dignos. pic.twitter.com/tyUSyZxGGB — Bea Talegón 🎗🔻 (@BeatrizTalegon) November 1, 2020

Por su parte, las autoridades del Gobierno regional han mostrado su rechazo a este tipo de incidentes en una reunión de la presidenta autonómica Concha Andreu junto a los alcaldes de Logroño y de Haro, Pablo Hermoso y Laura Ribado.