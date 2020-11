Los hospitales de Zaragoza, al límite

Los hospitales aragoneses están al límite. La ocupacidón de camas por pacientes covid -en UCI 107 y 843 en planta- obliga ya a utilizar espacios adicionales en, al menos, tres hospitales. Algunos profesionales avisan de posible colapso si no se toman medidas ya.

La UCIs están llenas y la presión en urgencias no deja de crecer. Este domingo, en el Royo Villanova, se produjeron esperas de más de 24 horas para poder ingresar porque no había camas. El hospital Miguel Servet tiene una nueva UCI preparada y habilita la 8ª planta del Infantil para trasladar pacientes no covid y liberar espacio. Además, El Clínico ha trasladado a la residencia de Casetas a, al menos, 7 pacientes y habilita la carpa del parking para realizar el triaje de urgencias.

Más medidas

La consejería de sanidad podría decidir en las próximas horas un cambio de fase en cuanto a las camas y abrir más dispositivos aunque el problema es que faltan profesinales. Este martes, la consejera se reúne con los sindicatos y podría anunciar nuevas medidas. Si fuese necesario, Aragón podría pasar a implantar la fase 2 de UCIs, que prevé habilitar espacios de reanimación y cuidados intermedios, coronarias y unidades de intervencionismo con respiradores para aumentar camas de críticos.

Mientras, son muchos los profesionales que alertan asegurando que estamos al borde del colapso. Sin ir más lejos el investigador y facultativo José Ramón Paño que en Twitter ha pedido que se actúe ya y ha alertado sobre la presión en los hospitales y en sus profesionales. También alerta sobre la falta de camas y pide a la población que extreme las medidas de distancia y que se limiten los contactos con personas no convivientes.

El pico máximo de la pandemia fue 168 en ingresos en UCI el pasado abril y cerca de 900 camas en hospitalización. Esta última cifra, la alcanzaremos en los próximos días.

Centros de salud

En estos momentos también los centros de salud están desbordados. Cada día se confirman mása de mil casos y tienen en seguimiento por puebas PCRs y de antigenos, a más de 55.000 personas.