Maras acabó el partido... ¡en estado de shock!

Un futbolista de raza y compromiso; lo tiene todo para llegar lejos en el mundo del fútbol. Nikola Maras se ha convertido en tiempo récord en un jugador que da la sensación de que lleva ya muchos años, muchas temporadas en la UD Almería. Un fenómeno.

El central serbio del proyecto rojiblanco de Turki Al-Sheikh se ha convertido en una de las piezas fijas en la defensa del equipo almeriense. Llegó al Almería en calidad de cedido y su entrega y profesionalidad hicieron que los hombres del ministro saudí ejercieran la opción de compra para que el futbolista serbio fuera del Almería en propiedad. Nikola Maras ha ido creciendo en el conjunto rojiblanco hasta consolidarse como uno de los grandes en el segundo proyecto del ministro saudí en el Almería; es uno de esos futbolistas que a cualquier entrenador le gustaría tener en su vestuario: tiene las cosas muy claras, dentro y fuera del campo, porque reúne el perfil de jugador que hace grupo, y no da problemas en el vestuario.

El defensa del Almería de José Gomes fue protagonista al final del partidoen los medios oficiales del club almeriense, donde hizo balance del parido ante el Girona de Francisco en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en el que el once del entrenador portugués lo dio todo, pero la falta de puntería condenó al Almería que, jugando en superioridad numérica, no fue capaz de lograr los tres puntos en juego, y eso que el equipo gerundense acabó el choque en tierras almerienses con tres futbolistas menos en el partido correspondiente a la jornada número 10 en el Campeonato Nacional de Liga en la categoría de plata del fútbol nacional.

La frustración del jugador del Almería al final del encuentro era total después de generar tantas ocasiones y no ganar el partido 11 contra 8: “Nunca había vivido un partido como este, con tantas ocasiones de gol, tantos disparos, tantas oportunidades de gol clarísimas... y no conseguimos hacer gol, ha sido todo increíble. Aún no me lo creo que no hayamos ganamos el partido ante el Girona. Yo pensaba en cada momento del encuentro el gol iba a llegar, pero no fuimos capaces, por lo que hay que olvidar esto cuanto antes posible y pensar en el próximo partido”, dijo.

Enfadado

“No sé cómo explicar esta situación que hemos vivido en el partido con el Girona. El partido estaba controlado en cada momento, pero nada de nada, y eso que ellos acabaron con tres futbolistas menos en el campo por las expulsiones. Estoy frustrado y como en estado de shock. No sé qué decir, pero me cae todo muy mal ahora mismo”, recordó el central del Almería.

“Tuvimos tantas ocasiones claras de gol que no recuerdo cuál fue la más clara para haber hecho gol. Ha sido todo increíble, tantos centros, tantas jugadas... no sé cómo no se ganó el partido. Tuvimos tres jugadores más en el campo y controlamos el encuentro desde el primer minuto, y nada”, añadió el jugador rojiblanco al final del partido del domingo en el recinto deportivo de la Vega de Acá en el que el Almería vivió una pesadilla al no quedarse los tres puntos en tierras almerienses.

Sin perdón

“No hay excusas, el partido tuvo que ganarse sí o sí ante un rival que también lucha, como nosotros, por el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional”, comentó Nikola Maras en los medios oficiales del proyecto rojiblanco.

Habrá que tomar apuntes de lo que pasó porque el Almería quedó tocado después de no conquistar los tres puntos el domingo ante un Girona con ocho.