Asturias cierra toda actividad no esencial y pide confinamiento domiciliario durante 15 días

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado el cierre de toda actividad no esencial desde la medianoche del martes al miércoles en Asturias, y anuncia que ha pedido a Sanidad el confinamiento domiciliario durante 15 días. El objetivo, ha explicado es "limitar la movilidad y la interacción de las personas".

El cierre de la actividad no esencial implica el cierre de la hostelería, gran parte del comercio, la supresión de espectáculos o la clausura de centros comerciales y grandes superficies. Asturias soporta, en la actualidad, una media de 10-12 casos diarios de ingresos en UCI. Una situación que, según el jefe del Ejecutivo regional, es "absolutamente preocupante porque si seguimos a este ritmo podemos llegar a una situación hospitalaria límite". Por ello, también se va a volver a habilitar el H144, un hospital de campaña en Gijón que durante la primera ola no fue necesario utilizar y que se prevé entre en funcionamiento esta semana "estructuralmente y organizativamente". También se está dialogando con los hospitales privados de la región para la puesta en marcha de otras medidas. En la actualidad, los grandes hospitales de la región tienen una ocupación que supera el 80%. Con esta radiografía, el presidente también ha comunicado que han solicitado al Ministerio de Sanidad un confinamiento domiciliario de 15 días. "Creemos que es una cuestión que nos plantean los epidemiólogos vital", ha señalado Barbón.

"Es un momento crítico y no era lo esperado. El carácter durísimo con el que ha entrado la segunda ola no estaba previsto", ha reconocido el presidente. Adrián Barbón no ha escondido la dureza de las medidas. "Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de que nuestro sistema sanitario colapse. Son las medidas más duras y ya no hay más posibles", ha señalado.

En el ámbito educativo, la formación será íntegramente online en el ámbito universitario mientras que en lo referente a colegios, institutos y escuelas 0-3 la tónica será la mism aque se ha mantenido hasta ahora. El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha detallado que las actividades que quedan al margen del cierre van desde comercios de alimentación hasta gasolineras, estancos o farmacias.

También está previsto que la industria asturiana, parte importante de la economía regional, se salve del cierre igual que ya sucedió en la primera ola. El paquete de medidas anunciado tendrá una duración de 15 días.