"Esto es un puto caos. Nos quedamos sin camas": el duro testimonio de una enfermera en la UCI

La situación que vive el personal sanitario, derivado del coronavirus, en los grandes hospitales de Asturias está a punto de llegar al colapso. Una de los grupos que más sufre esa saturación son las enfermeras. Personal agotado, que en muchas ocasiones está soportando más carga de la posible. SER Gijón ha tenido acceso, en exclusiva, a los sonidos que ponen de manifiesto el cansancio por el volumen de pacientes. En la actualidad, al Hospital Universitario Central de Asturias le quedan tres camas UCI libres más la UCI 8 con otras 25 disponibles. La opción de habilitar el gimnasio con otras 35 es una opción que está en estudio pero sobre la que todavía no se ha adoptado una decisión.

El drama es casi idéntico en plantas COVID o en UCI. En el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos, las enfermeras habla sin tapujos de "caos". En una de las conversaciones el pasado viernes (la segunda peor jonada con 400 casos en la región) se relata abiertamente la situación. "Los que venís de noche agarraos los machos. Ha sido la peor mañana en muchísimos años que recuerdo.Todavía estoy en la UCI y es indescriptible. Acabamos de pronar a un señor según entró por la puerta, 48 años, de Jove (hospital gijonés). Vienen de tres en tres, nos quedamos sin camas y no sé qué cojones van a hacer. Es un puto caos chicas", relata la profesional.

En el caso de las plantas, el testimonio no es más halagüeño. "Ni en la primera oleada estuve tantas horas con el EPI puesto. Ha sido una tarde de mierda. Teníamos que hacer todos los trasladados y recibir 10 ingresos", relata otra de la profesionales. "Prohibieron los ingresos", continúa "hasta que sacáramos a los preCOVID. Vino dirección de enfermería y lo paralizo porque nos llamó la supervisora a voces que los tenía por el pasillo. Al final, cinco ingresos y men mandaron a una que me ayudara desde fuera porque era exagerado lo que sonaba el teléfono. Tengo la cara que creo que tengo hasta sangre en la frente. A ver mañana que me encuentro. Estaba el médico de UCI diciendo que mucho peor que la primera ola".

Desde el Servicio de Salud del Principado defienden que la "presión hospitalaria es asumible" y que, a día de hoy, la atención está garantizada.