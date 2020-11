Carlos Hernández: "En Oviedo estoy feliz y nunca me plantearía salir"

El Real Oviedo logró el pasado fin de semana una victoria clave para conseguir salir de la zona de descenso y levantar la cabeza. Un triunfo ante la UD Las Palmas para confirmar el trabajo de José Ángel Ziganda y que sirvió también a algunos jugadores para reivindicar su papel en el once, como Nahuel Leiva o Carlos Hernández.

El central carbayón sumó su segunda titularidad en lo que va de temporada pero demostró un altísimo nivel, similar al de su primera temporada con la elástica azul que tan buenas sensaciones dejó. Estuvo atento en las ayudas, serio al corte y contundente en el juego aéreo. Sin duda, uno de los nombres propios del partido.

Escucha las palabras de Carlos Hernández.

"Todo el mundo quiere ganar y era un partido importante, llevábamos una racha de no ganar partidos. Poco a poco tiene que ir el equipo mejorando, esperemos seguir así", comentó en primer lugar.

"En mi caso, no hice la pretemporada por el virus y me ha costado más coger la forma pero he hecho todo lo posible con trabajo complementario. Si no tienes ritmo de competición no es fácil estar a buen nivel. Estoy contento porque me encuentro muy bien y espero seguir así. Hay competencia y voy a hacer todo lo posible para estar a mi mejor nivel y ayudar al equipo. Estamos cuatro jugadores de muy buen nivel que compiten muy bien", explicó el central sobre su posición.

Carlos Hernández pudo salir en verano y el club le puso el cartel de intransferible, situación de la que habló el central: "Aquí estoy muy contento y uno no se tiene que marchar de donde se siente valorado. Aquí estoy soy feliz, es mi cuarta temporada aquí, y nunca me plantería salir".

"Es algo que nos tiene que preocupar, no en exceso pero no podemos encajar goles tan fácil. Es la clave de la categoría. Si algún día el equipo no está bien, por lo menos no conceder para seguir sumando", sentenció el central al ser preguntado por los graves errores individuales.

El Real Oviedo regresó hoy al trabajo y entrenará durante toda la semana pensando en el compromiso del domingo en el Carlos Tartiere ante un rival directo en la zona baja como es un Club Deportivo Castellón que acumula cinco derrotas consecutivas y es antepenúltimo.