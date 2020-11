El colapso hospitalario de Granada provoca ya hasta listas de espera para entrar en la UCI

La situación es grave en Granada tanto en cuanto al avance de la pandemia como en la imposibilidad de garantizar una adecuada asistencia sanitaria. Granada suma este miércoles 19 nuevos fallecidos en un solo día. Desde el comienzo de la pandemia, han muerto en esta provincia 499 personas, 75 en la últiima semana.

El parón en la realización de PCR durante el puente de Todos los Santos se deja notar ya en la estadística oficial. El parte de este miércoles informa de 'solo' 291 nuevos positivos en Granada. El problema es que los enfermos no dependen de si se hacen más test o no. De hecho, el ritmo de nuevos ingresos hospitalarios no para y la Consejería de Salud informa, en el mismo parte, de 35 nuevas hospitalizaciones en la provincia. Con este río de nuevos enfermos, la situación es inabarcable. A día de hoy, los ingresados totales con covid son 779, 103 de ellos en la UCI. El plan de contingencia prevé más de 1.100 personas ingresadas en breve. Mañana llegaremos a las 800.

La situación es tan extrema que la Junta, en su activación este miércoles de su plan de contingencia 4.500 admite la posibilidad de trasladar enfermos a hospitales de otras provincias.

El colapso hospitalario de Granada, del que venimos hablando desde la pasada semana, está afectando ya a todos los servicios hospitalarios. Si este martes contamos de que numerosos pacientes 'no covid' deben esperar horas en Urgencias para encontrar una cama en planta, este miércoles podemos confirmar que la situación es tan caótica y de tal colapso que ya se han detectado hasta listas de espera para entrar en la UCI de los hospitales de Granada.

Los servicios de cuidados intensivos están llenos en el Virgen de las Nieves, el San Cecilio y, casi en el hospital de Motril. Solo quedan plazas en el hospital de Baza. Los enfermos que necesitan UCI esperan en Observación de Urgencias o incluso sus camas de planta para obtener una cama en cuidados intensivos. Como no se producen altas, hay que esperar a que se produzca una muerte para encontrar plaza. Y las muertes se están produciendo incluso entre pacientes jóvenes. Ayer murió en Granada un enfermo de covid con 48 años, deportista y sin patologías previas.

La UCI del hospital de Motril está a punto de alcanzar el 100% de ocupación de pacientes covid . La planta de medicina interna está totalmente ocupada de pacientes contagiados y ya se están ocupando la planta de cirugía. Hay 50 pacientes en planta y 7 en UCI. El centro hospitalario está habilitando quirófanos para ser utilizados como zonas de cuidados intensivos e incluso están pensando aumentar las camas en la propia UCI. Aún así, en caso necesario, se trasladarán pacientes de la Costa y la Alpujarra al antiguo Clínico.

Todos los hospitales, con 'enfermos covid'

Para colmo, el plan para disponer de hospitales 'limpios' de covid ha quedado superado por la necesidad de ingresar enfermos, como ya ha ocurrido, también en Trauma y Maternidad.

En ese sentido, el presidente de la Diputación, José Entrena, ha apostado en la SER por una especialización de "servicios covid" en un único hospital que garantice la asistencia del resto de patologías en otros centros sanitarios.

El presidente de la Diputación ha pedido en estos micrófonos más apoyo al personal sanitario. Entrena insiste en que los ayuntamientos están desaprovechados en la lucha contra la pandemia. Podrían hacer más, si se les deja.

Los hospitales de Granada están buscando personal de forma urgente: la mayoría de los servicios, incluidas Urgencias, están funcionando gracias a llamamientos a los sanitarios para que acudan voluntariamente a trabajar con turnos extra.

Los positivos y las cuarentenas entre el personal sanitario crecen por días, las plantillas están diezmadas y las bolsas de empleo ya están vacías. El poco personal sanitario disponible está llevando directamente los currículos a los hospitales. La mayoría de trabajadores del sector que en otro momento buscaban trabajo en Granada emigraron hace meses buscando mejores condiciones en otras comunidades. Los sanitarios que quedan trabajando están desbordados, agotados física y mentalmente; y, desde esta semana, sin poder pedir días libres, ni siquiera los pendientes.

Izquierda Unida de Granada llevará al Parlamento andaluz lo que considera contagios masivos de los profesionales sanitarios de los hospitales de la provincia. La diputada y coordinadora provincial de Izquierda Unida, María del Carmen Pérez, ha denunciado "la asfixia continua de los profesionales sanitarios que asisten a bajas masivas en las plantillas y escenas de saturación y colapso en los hospitales sin que la Junta haga más contrataciones".

Residencias

La situación de las residencias de mayores y personas con discapacidad empeora por momentos. En Motril, el brote en la residencia de mayores del Ayuntamiento llega ya a 22 positivos. En el centro de Aprosmo, 15.

En La Misericordia de Loja ya hay 92 casos y, en total, 11 fallecidos. En la residencia San Jaime de Huéscar, 82 casos y seis fallecidos en total. En la de Caniles, 37 casos y un fallecido. Crece también el número de positivos en la residencia Regina, de Churriana, con 25 casos. Y en el centro Serrallo, de la capital, 10 casos con un fallecimiento.

Traslado de profesionales

Y con la que está cayendo, se espera un baile de profesionales sanitarios desde la próxima semana. Los sindicatos defienden el concurso de traslados pendiente a pesar de la situación en Granada. Desde el sindicato mayoritario, CSIF, Victorino Girela asegura que los trabajadores llevan esperando mucho estos traslados y no tendrá incidencia en el servicio.

El presidente del Colegio de Médicos de Granada, Jorge Fernández, sin embargo, cree que la situación actual desaconseja este gran movimiento. Lo único bueno de este traslado es que el concurso de traslado fideliza al personal sanitario y evita la fuga de profesionales a otras comunidades.