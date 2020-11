Jordan Davis: "No he llegado al tope de mi potencial y tengo mucho que demostrar"

El jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto Jordan Davis ha afirmado que deben "ser mucho más constantes como equipo" y ha dejado claro que tiene que "trabajar mucho más para ser el jugador que quiero ser", para lo cual tiene al lado a Sito Alonso, que es "el entrenador perfecto para un jugador joven y el que yo necesito".

El escolta estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán, de 23 años y que afronta su primera temporada en el conjunto murciano, ha comenzado hablado del segundo aplazamiento del partido de la séptima jornada de la Liga Endesa ante el Hereda San Pablo Burgos por casos de covid-19 en el cuadro castellano y que se celebrará el 12 de noviembre si la pandemia del coronavirus lo permite.

"Es una decisión muy acertada y esto es mucho más que baloncesto, pues hablamos de la salud y no hay que correr riesgos. Nosotros nos podemos ver en la misma situación que está viviendo el Burgos y ya tendremos ocasión de disputar ese encuentro", ha dicho.

Ya centrado en lo más inmediato, que es el compromiso que abrirá la décima jornada este sábado frente al Herbalife Gran Canaria en el Palacio de los Deportes de Murcia, Davis ha señalado que esperan "no notar el parón que hemos tenido pues, además, algunos entrenamientos tienen más intensidad que los partidos y llegaremos con la misma capacidad física y mucha energía a ese partido".

En su última comparecencia, los granas vencieron dando la sorpresa por 77-73 ante el Barça y ahora su bagaje es de cuatro partidos ganados y tres perdidos.

"El siguiente paso que debemos dar como equipo es el de ser mucho más constantes y dar el nivel que dimos frente al Barcelona en todos los encuentros", ha comentado el de Las Vegas aludiendo a ese sonado triunfo.

En el plano personal, el exterior universitario se ha mostrado satisfecho y a la vez ambicioso y ha tenido palabras de elogio hacia su técnico.

"Siento la confianza del entrenador y él me da libertad para jugar como yo soy y me gusta y si ve algo que puedo mejorar me lo dice en los entrenamientos y me presiona para que dé más. Tenemos muy buena relación y Sito trata de que yo mejore y es el entrenador perfecto para un jugador joven y el que yo necesito", ha indicado.

Además, ha añadido que puede elevar su rendimiento. "No he llegado al tope de mi potencial y tengo mucho que mejorar y cosas por demostrar. Me gusta tener los pies en el suelo y sé que debo trabajar mucho más para ser el jugador que quiero ser".

Jordan Davis está alternado la posición de base y la de escolta, aunque es en esta en la que se le ve más suelto en la cancha, como demostró anotando 27 puntos contra el Barça.

"Juego de lo que el equipo necesite, aunque es verdad que me siento un poco raro como base, pues ahí tengo que hacer jugar al equipo y yo soy muy agresivo y voy hacia la canasta y dirigiendo tengo que cambiar el chip y mirar más lo que pasa en la pista, aunque me adapto a todo", ha dicho.

Además, se ha referido al base Tomás Bellas, fichado hace unos días y que debutará contra el Herbalife Gran Canaria. "Me estoy encontrando bien con Tomás en los entrenamientos pues él hace que las piezas encajen en el tablero y su capacidad para pasar es increíble. Seguro que nos traerá éxitos y victorias", ha comentado.

Para finalizar, Davis ha hecho alusión a las elecciones en Estados Unidos, en las que votó por correo y su sufragio computará en el estado de Nevada: "Son unas elecciones muy importantes para todos y yo me he basado en lo que es bueno para mi familia. Me gustaría que mi hija viva en un país seguro y siempre digo que hay que acceder al derecho al voto para decidir a qué persona tienes en la oficina gobernando".