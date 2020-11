Ziganda: "La clasificación empieza a importar y verte abajo no es agradable"

El Real Oviedo buscará este domingo en el estadio Carlos Tartiere su tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva tras lograr imponerse en la pasada jornada la UD Las Palmas con solvencia. Un objetivo importante para dejar atrás la zona baja y recuperar el optimismo, perdido ya hace varias jornadas.

Los azules tendrán delante a un Club Deportivo Castellón que es antepenúltimo con 8 puntos y por lo tanto, un rival directo en la zona baja de la clasificación. El cuadro orellut llegará al Principado habiendo perdido los últimos cinco partidos y la moral tocada.

Escucha la rueda de prensa de José Ángel Ziganda.

De todo esto habló en sala de prensa el técnico carbayón, un José Ángel Ziganda que destacó "el triunfo ante Las Palmas reconforta. De cara a la moral y confianza es como vitamina. Lo necesitábamos por muchos motivos. Estamos en un punto en el que la clasificiación empieza a importar y verte ahí abajo no es agradable".

Destacó además que "sería un buen momento porque estamos en un punto en el que tenemos que mostrar hacia dónde queremos ir o dónde podemos estar. Cada examen parece un examen final pero no es así porque hay tiempo para todo, pero es cierto que salir de la situación en la que estamos nos va ayudar a coger confianza".

"El otro día salió bien, es una opción repetir pero también la de dos delanteros porque el día del Logroñés nos quedamos con más ganas de jugar con los dos e iremos viendo. Esa idea también puede encajar", comentó sobre la idea de mantener el sistema visto en Las Palmas.

"Es un puesto en el que la competencia es tremenda. Si tuviésemos una baja me daría pena por la persona, pero tendría confianza en quien saliese en su lugar. Si tengo que tocarlo, me da igual. Pero no se si es un puesto que conviene tocar en exceso", añadió el técnico sobre los posibles cambios en la zaga.

"Probablemente casi todos nos encontramos más cómodos cuando nos dejan espacios para correr. En Segunda, en ataques posicionales, no es sencillo generar excesivas ocasiones. Es una línea general de todos los equipos, estamos más cómodos cuando el contrario lleva la iniciativa", explicó al ser preguntado por el buen juego del equipo al contraataque.

"Sabemos que vamos a tener un partido igualado y que vamos a tener que estar bien. Como no seamos capaces de estar encima e incomodar mucho en la faceta ofensiva, vamos a estar a merced de ellos. Nosotros aprovecharemos lo bueno que tenemos nuestro y a partir de ahí veremos. Vienen de una racha negativa y van a venir más concentrados y motivados para romper esa mala racha", sentenció José Ángel Ziganda al ser preguntado por el CD Castellón.