Victoria de Jordi Torres en Superbike, mientras el campeonato se lo jugarán Román Ramos y Carmelo Morales

El ESBK, Campeonato de España de Velocidad, pone el punto y final a su temporada 2020 este fin de semana en Jerez y lo hace con la máxima incertidumbre, no en vano, la práctica totalidad de los títulos están aún por decidir, si bien, ya en el día de hoy empezaron a despejarse las incógnitas dado que Brian Uriarte se alzó con el título de Moto4, mientras Simon Jespersen lo hacía con el Open 600.

El sábado arrancaba en el trazado jerezano esta última cita de la temporada del ESBK con el desarrollo de los entrenamientos oficiales y las primeras mangas de carreras para todas las categorías en liza. Tras las intensas lluvias de esta madrugada, la pista estaba muy delicada (sobre todo con las primeras categorías que salieron a pista) durante la disputa de los entrenamientos contra el crono que definían las parrillas de salida y donde nadie quiso arriesgar y sufrir una caída que le mermase físicamente o le restase opciones en la lucha por el campeonato. De esta forma, eran Raúl Perez en SBK Junior, Máximo Martínez en Moto4, el japonés Naomichi Uramoto en SBK, Kyle David Smith en Supersport y Alvaro Fuertes en Pre Moto3-Promo3, quienes se alzaban con las respectivas pole positions.

Tras los entrenamientos, arrancaban las primeras mangas de carreras de la jornada con la categoría de Moto4 que abría el programa. En esta clase, Brian Uriarte y Máximo Martínez por este orden y con 39 puntos de diferencia a favor del primero, se jugaban el título. En los entrenamientos, era Martínez quien marcaba la pole que le servía para arrancar como un rayo en carrera y tomar el mando de la misma abriendo hueco rápidamente con respecto a Brian Uriarte que no pudo seguir el ritmo y además, se las tenía que ver con un incisivo Jesus Torres pegado a su estela. Por detrás, Gonzalo Pérez, Pol Sola, Jose Manuel Osuna, piloto de Jerez Andalucía Motor Talent, Rico Salmela, Adriano Donoso… se acercaban peligrosamente a Uriarte que no podía contener el mayor impulso de este grupo que a la postre conseguía contactar y absorberlos formando desde entonces un nuevo pelotón de ocho pilotos que, en principio se jugarían la segunda y tercera plaza del pódium. Y decimos en principio porque como siempre ocurre en las carreras, hasta que no se baja la bandera de a cuadros todo puede suceder y sucedió. Y es que lo que parecía una victoria cómoda para Martínez, se tornó en decepción, no en vano, al tomar la curva Jorge Lorenzo que le enfilaba a la recta de meta para recibir la bandera, se iba al suelo perdiendo todas sus opciones de luchar por el campeonato y dejando que el grupo perseguidor se peleasen por la victoria que conseguía precisamente Brian Uriarte, que finalmente se proclamaba campeón de España de la categoría de Moto4. Rico Salmela y Pol Sola, le acompañaron en el pódium, mientras el piloto José Manuel Osuna, del equipo del circuito 'Jerez Andalucía Motor Talent' rozaba el cajón por milésimas debiéndose conformar con la cuarta posición.

Carrera también muy competida en SBK Junior que recordamos, dilucidará en tres actos a su nuevo campeón. Y es que será la única categoría que dispute tres carreras a lo largo del fin de semana. Hoy tenía lugar la primera, mientras mañana se disputarán las dos restantes. En esta primera, era el brasileño Eliton Kawakami quien se alzaba con el triunfo, mientras Adrián Huertas y Eric Fernández fueron segundo y tercero. De la lucha por el título se descolgaron hoy Angel Heredia y Raúl Pérez que se iban al suelo a falta de dos vueltas, dejando que Francesc Pérez, hoy quinto y Eric Fernández, que subía la pódium en tercer lugar, se jueguen mañana en las dos carreras programadas para este categoría, el título de la categoría.

El plato fuerte de este Nacional, es la categoría de Superbike donde al igual que en la anterior cita del pasado mes de octubre, se ha vivido hoy una emocionante carrera en la que se ha dejado para mañana la resolución del campeonato que ahora está más reñido que nunca al separar a Roman Ramos de Carmelo Morales tan sólo dos puntos por lo que quien quede por delante del otro mañana se adjudicará el título. Ramos, Morales, Torres, Miquel Pons y Leandro Mercado eran los protagonistas nada más apagarse el semáforo rojo y de esta guisa estuvieron prácticamente toda la carrera hasta que la veteranía de Morales y Torres les hicieron tomar el mando de la prueba y de ahí iniciar entre ambos un mano a mano en el que vencía Jordi Torres que con este resultado logra su tercera victoria consecutiva (4ª de la temporada) con la Honda en Jerez tras el doblete que hizo el pasado mes de octubre. Carmelo Morales por su parte, entró segundo y pone al rojo vivo el campeonato que ahora lo tiene más al alcance de la mano, mientras Román Ramos, que sigue manteniendo el liderato tras su cuarto de hoy, deberá darlo todo mañana para quedar por delante de Morales si quiere cantar el alirón. Tercer peldaño del pódium para Miquel Pons que hizo una gran carrera.

En Supersport, categoría que ya llegaba a Jerez con Oscar Gutierrez como campeón, venció Fermín Aldeguer que mantuvo un mano a mano con el poleman de esta mañana Kyle Smith que se iba al suelo en los compases finales de carrera, siendo finalmente Gutiérrez quien heredaba la segunda posición con Vertti Takala copando el tercer peldaño del pódium. Aldeguer, se adjudicaba la victoria en esta su primera participación esta temporada en la categoría ya que ha tomado parte este año en el FIM CEV Repsol donde en la clase de Superstock 600 que se corre junto al European Moto2, ha logrado el título. Por su parte, en la categoría Open, vencía el granadino Alejandro Ruiz con Simon Jespersen en segundo lugar y Nil Roig, tercero. Tras estos resultados, el título se lo adjudicaba Simon Jespersen por delante de Nil Roig.

Cerraba el programa de carreras la categoría de Premoto3-Promo3 en la que el título sigue en juego ya que el hasta ahora líder de la general, Joel Esteban Ruiz, se iba al suelo siendo su máximo rival David Real quien conseguía el triunfo y de paso recortar la diferencia de 18 puntos que le llevaba Esteban Ruiz en la general para colocarse como nuevo líder con 7 puntos sobre Joel y dejando para mañana la resolución del entorchado. Alvaro Fuertes fue segundo en carrera, mientras Marco Garcia se hizo con la tercera plaza del pódium. En promo3 la victoria correspondió a Carter Brown.

El domingo, nuevo plato fuerte del fin de semana con las segundas mangas de carrera que tendrán el siguiente horario: 11.00 (SBK Junior) 12.00 (Moto4) 13.00 (Supersport) 14.00 (SBK) 15.00 (PreMoto3-Promo3) 16.00 (SBK Junior).