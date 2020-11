La Junta cierra bares y comercios de Granada durante 15 días y pide el autoconfinamiento

La provincia de Granada cerrará todos los comercios y toda la hostelería desde las 00h de este martes 10 de noviembre y durante 15 días para intentar frenar el avance de la pandemia. Tras casi un mes de restricciones progresivas, el número de contagios no baja en este territorio andaluz, a la cabeza de España en incidencia de la covid-19.

El esfuerzo colectivo realizado hasta ahora no ha dado el resultado esperado por lo que la provincia se aprieta algo más el cinturón pero con un 'confinamiento suave'. Como la comunidad no puede ordenar no salir de casa, dado que no está contemplado en el estado de alarma vigente hasta mayo, el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido a todos los granadinos el autoconfinamiento, dada la situación epidemiológica y hospitalaria en la provincia.

Juanma Moreno ha anunciado este domingo la suspensión total de actividad no esencial en toda Andalucía desde las 18h, excepto en la provincia de Granada donde la medida será de aplicación las 24h dada su delicada situación. También se ha decidido el cierre perimetral de todos los municipios de la región.

Más allá del comercio y la hostelería y otros establecimientos no esenciales, el resto de actividad laboral no se ve afectada por las nuevas medidas que si incluyen para toda la región la ampliación del toque de queda desde las 22h hasta las 07h; y el cierre de la actividad presencial de las universidades, excepto las prácticas.

Colegios e institutos continuarán su actividad con normalidad pero no así las universidades. La de Granada (UGR) ya venía aplicando estas medidas desde el 14 de octubre. Las clases teóricas virtuales, por tanto, se extienden a toda la región.

Ante el avance de la pandemia y la inutilidad de las medidas de restricción en vigor en Granada hasta la fecha, la Junta da un paso más pero opta por un confinamiento suave. Por tanto, se mantiene la educación, excepto la universitaria; y el resto de actividad laboral; y no se restringen los movimientos más allá del toque de queda de 22h a 7h.

Las medidas entran en vigor a las 00h de este martes, 10 de noviembre. Estarán en vigor 15 días, hasta las 24h del lunes, 23 de noviembre. Se revisarán cada dos semanas, por lo que no se descarta su ampliación o modificación.

El presidente de la Junta ha asegurado: 'Es una decisión dura y difícil, pero hay que aplicarla para intentar evitar el colapso de los servicios sanitarios y recomendar a los granadinos que sólo salgan para aquello que sea estrictamente necesario'.

Suben los contagios, baja la presión hospitalaria

El número de contagios ha vuelto a subir este domingo en Granada. La Consejería de Salud ha informado de 1.114 nuevos positivos en la provincia. Sin embargo, se rompe una tendencia importante: por primera vez en la segunda ola de la pandemia baja la presión hospitalaria.

Gracias a que solo ha necesitado un nuevo ingreso una sola persona y a las altas producidas, el número de pacientes ingresados en los hospitales de la provincia es de 785, 23 menos que el sábado. También ha bajado el alto número de fallecidos de los últimos días. La Junta ha registrado dos muertes. Cualquier deceso es una tragedia, pero la media de los últimos días acercaba la cifra a la veintena.

Eso sí: la cifra sigue creciendo en las UCI. Este domingo, el parte informa de 114 personas ingradas en estos servicios en Granada, tres más que el día anterior.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicará en breve todas las medidas y las excepciones.

Vacuna de la gripe aconsejada

El presidente andaluz ha advertido que la confluencia de la covid-19 con la gripe podría tener unas consecuencias 'fatales'. Por ello ha animado a todos los andaluces que deban vacunarse a que lo hagan para evitar el colapso en los hospitales. La Junta, ha asegurado Moreno Bonilla, ha hecho un esfuerzo sin precedentes al adquirir 2,3 millones de dosis de vacunas y ha reservado otro millón 'por lo que pudiera pasar'.

En relación con el cierre de la actividad no esencial, Moreno ha encargado a los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo un plan autonómico de rescate a los afectados por estas medidas y ha propuesto al Gobierno que active un plan de rescate a las empresas, especialmente del sector servicios y, dentro de él, de la hostelería y la restauración, 'que van a salir damnificadas de esto'.