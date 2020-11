Un Xerez DFC muy superior se deja dos puntos y el liderato en Ceuta

AD CEUTA 0 - XEREZ DFC 0

El Xerez DFC, más que sumar un punto en uno de los campos más complicados de la categoría, se dejó dos por el camino. Los azulinos fueron superiores a los puntos al Ceuta, tuvieron más el balón y gozaron de las ocasiones más claras para haber acabado con el cerocerismo que reinó de principio a fin en el Alfonso Murube.

Movió también ficha José Pérez Herrera respecto al último partido. Edet volvía después de la sanción, pero vio por primera vez un partido en el banquillo desde que es xerecista. Además, Goma dejó su puesto en el once a Antonio Jesús.

El arranque mostró un juego alterno, con dos equipos buscando con insistencia la portería contraria. Pablo García y Reina por parte local pusieron a prueba a Camacho en un par de ocasiones. El roteño fue el mejor de los azulinos. No estuvo menos inspirado el arquero local, Isi Jareño, que detuvo un libre directo de Bello mediada la primera parte. El capitán azulino la tuvo de nuevo en una contra en la que a pierna cambiada disparó alto.

El descanso marcaba el ecuador de un partido hasta ahora igualado. En la reanudación, los jerezano se soltaron más y dominaron el partido, auque abusaron del toque y adolecieron de definición para que el mayor dominio hubiera tenido traslado al marcador.

Bruno Herrero, más adelantado que en otros partidos, dio algo de criterio y de luz al ataque visitando mientras la aguantaron las fuerzas. Al igual que Antonio Jesús y Bello. La condición física debía ser una ventaja para el Xerez Deportivo dado que los ceutíes habían debido permanecer confinados y tenían menos ritmo de entrenamiento. Pero la realidad fue que Pérez Herrera movió mucho antes banquillo. El problema, el del día del Arcos y el de lo que llevamos de campeonato, que la gente que sale ni mejora ni llega al nivel de los que salen, y así es complicado sacar mayor tajada de un partido propicio como el de Ceuta.

Edet estuvo solvente, Goma voluntarioso y Javilillo falto de ritmo debido a que salía de su lesión. Lo frustrante es ver otra vez más a Antonio Sánchez deambulando por el campo. Cualquier parecido con el de antes de la lesión de la pasada temporada es pura coincidencia. Máyor, diez años mayor que él, volvió a apartarle de la titularidad, pero el sevillano no da motivos para lo contrario en los minutos que Pérez Herrera le da. O se aplica el cuento y reacciona o no sería de extrañar que no acabase la temporada en Jerez.

Sin ánimo de cargar las tintas sólo en un jugador, lo cierto es que a los deportivistas les siguen sobrando toques y faltando mayor resolución en los últimos metros. Otra jornada más, ni un sólo remate en condiciones en acciones a balón parado, con lo que grave que es algo así en la categoría.

Visto lo visto, sólo en libres directos inquietó el Xerez, como uno en el que Bello encontró una extraordinaria respuesta del guardameta local cuando el balón se colababa.

A la contra tampoco anduvo fino Javilillo que se durmió en el pase final a Antonio Jesús, al que se le echó encima su par.

El reparto de puntos no hizo justicia a un Xerez DFC superior, que debe seguir trabajando para no dejarse puntos en el camino que a la postre pueden ser decisivos en la consecución de objetivos más ambiciosos.





FICHA TÉCNICA:



Ceuta: Isi Jareño, Benji (Jalid 92'), Víctor, Chakir, Hinojosa, Espinar (Melo 81'), Pablo García, Jaime, David León, Borja y Reina.

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Oca (Edet 46'), Junior, Fran Ávila, Adri Rodríguez, Bruno Herrero (Goma 60'), Antonio Jesús (Javi Valenzuela 77'), Jacobo (Javilillo 60'), Bello y Máyor (Antonio Sánchez 70').

Árbitro: Luis Miguel Tejado Gutiérrez, de Sevilla. Amonestó a los locales Alberto Reina, Chakir y David León y a los xerecistas Bello, Marcelo, Adri Rodríguez, Jacobo, Junior y Máyor.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada en el Subgrupo X-A de Tercera División disputado en el Alfonso Murube de Ceuta. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio.