Román Ramos se corona en Jerez campeón de España de Superbike

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ponía el punto y final este domingo a esta atípica temporada del ESBK, Campeonato de España de Superbike marcada por el Covid-19 tras celebrarse en este soleado domingo las segundas mangas de carreras (tercera en el caso de la categoría de SBK Junior) con las que el certamen, promovido por la RFME, echaba el telón a la temporada en la disciplina de la velocidad proclamando a los campeones en aquellas categorías que aún restaban por desvelarlos.

Tras la disputa de las carreras, los títulos han recaído en Román Ramos en SBK, Eric Fernandez en Sbk junior, David Real en Pre Moto3, Marcos Ludeña en Promo3, uniéndose a Brian Uriarte que lo conseguía ayer en Moto4, al igual que Simon Jespersen en Open 600, Oscar Gutierrez en Superport e Ivo Lopes en Open 1000, que ya llegaron coronados a esta última cita jerezana.

El plato fuerte de la jornada, la categoría de Superbike, tras los resultados de ayer con la victoria de Jordi Torres, el segundo puesto de Carmelo Morales y el cuarto de Román Ramos, se había puesto al rojo vivo con tan sólo dos puntos a favor del cántabro Román Ramos con respecto a Morales, y por tanto, elevaba las expectativas de todos los presentes. Pero poco duró la expectación, ya que en la primera curva se tocaban los contendientes al título, Román Ramos y Carmelo Morales, llevándose por delante a Jordi Torres con lo que el campeonato se lo adjudicaba directamente Ramos. Ausentes los principales gallitos de la categoría (afortunadamente ninguno sufrió lesiones), eran Leandro Mercado, Naomichi Uramoto, Miquel Pons, Marc Alcoba y Ivo Lopes los que lucharon intensamente por el triunfo durante las 16 vueltas de las que constó la prueba para, al final, ser el japonés Uramoto quien tomara la delantera llevándose el triunfo por escasas milésimas con respecto al argentino Leandro Mercado, que fue segundo, y Marc Alcoba copando la tercera plaza del pódium.

En Supersport, el ya coronado campeón antes de llegar a Jerez, Oscar Gutiérrez, lograba una trabajada victoria en el día de hoy labrada desde los inicios de la prueba cuando tomó el mando de la misma y marcando un ritmo constante conseguía abrir hueco para entrar como vencedor por línea de meta. Segunda posición para Alex Viu, mientras Kyle David Smith lograba el tercer peldaño del pódium.

En la categoría de Moto4, Máximo Martínez se desquitaba del mal sabor de boca de ayer cuando caía en la última vuelta tras dominar con comodidad la carrera y que le hubiera servido para que el entorchado se hubiese dilucidado hoy. Pero no pudo ser y hoy volvía a rubricar su dominio pero esta vez concluyendo la carrera como vencedor con una diferencia de 6 segundos sobre Pol Sola, que volvía a subir al cajón tras su tercer puesto de ayer y Brian Uriarte, tercero, ya coronado campeón desde la prueba de ayer que terminó venciendo. Por su parte, José Manuel Osuna piloto del equipo del circuito, 'Jerez Andalucía Motor Talent' estuvo en un principio con el grupo delantero hasta que fue perdiendo fuelle para acabar en una buena quinta plaza (6º de la general final) mientras el otro piloto del equipo, Antonio Torres, también entraba en el top ten al finalizar noveno, la misma posición en la que ha acabado en la general.

Abría la matinal Superbike Junior, que hoy contaba con dos mangas de carrera a sumar a la disputada el sábado. Un extenso pelotón de once pilotos entre los que se encontraban el líder del certamen Eric Fernández, Angel Heredia, tercero de la general, no así Francesc Pérez, segundo de la clasificación que a las primeras de cambio tomaba el camino de boxes, los que lucharían a brazo partido por la victoria en la primera manga. A lo largo de la carrera, la alternancia en el liderato fue constante para dejar la incertidumbre de quien vencería hasta la vuelta final en la que el grupo se preparaba para afrontar la última vuelta de la que se erigía vencedor Adrián Huertas, seguido de Daniel Mogeda y Eric Fernández que sólo le valía ganar para proclamarse campeón por lo que sería en la siguiente carrera que cerraba el programa donde obtendría los puntos necesarios para alzarse finalmente con el título. Y aunque no venció, fue segundo, conseguía los puntos necesarios para proclamarse campeón de la categoría de SBK Junior en una dura carrera en grupo que vencía de nuevo Adrián Huertas, con Eric Fernández segundo y Alvaro Díaz subiendo al tercer peldaño del pódium.

Por último David Real finalmente se adjudicaba la victoria y el título de la categoría de Pre Moto3 en una carrera en pelotón que comandó desde los inicios, siendo Alvaro Fuertes segundo y Joel Esteban, tercero. Por su parte en la categoría de Promo 3 el triunfo correspondió a Cesar Padilla por delante de Carter Brown, mientras el título iba a las manos de Marcos Ludeña.