Coalición Canaria trasladará las demandas de los pescadores de Playa Blanca al Cabildo y al Parlamento

Los consejeros del Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote: Pedro San Ginés, David de la Hoz, Tania Ramón, Óscar Pérez, Domingo Cejas, Samuel Martín y Migdalia Machín, esta última, además, secretaria insular de Coalición Canaria en Lanzarote, visitaron recientemente el municipio de Yaiza, a petición del secretario local de CC, Mateo Ramón de la Cruz, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de los vecinos del sur de la isla.

Así, algunos de ellos mantuvieron un encuentro con la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca y recogieron sus principales demandas con el compromiso trasladarlas tanto a la primera institución como al Parlamento de Canarias, aprovechando también la condición de diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista de De La Hoz.

El encuentro contó también con la presencia del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, Ángel Domínguez, del concejal de Agricultura y Ganadería, Emilio Machín, y del citado secretario local de Coalición Canaria.

“Fue una jornada muy productiva en la que, además de reunirnos con los pescadores de Playa Blanca, también pudimos visitar las obras del muelle”, ha señalado Mateo Ramón.

Sobre las demandas planteadas y compromisos adquiridos, los pescadores subrayaron la necesidad de complementar los cuartos de aperos, para lo cual David de la Hoz planteó presentar enmiendas al presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el portavoz en el Cabildo, Pedro San Ginés, se comprometió a preguntar por la subvención nominada de la institución, que en el pasado ascendía a más de 60.000 euros para el conjunto de las cofradías y 10.000 para la de Playa Blanca, y a demandar al Grupo de Gobierno que dirige la socialista Mª Dolores Corujo que busque la fórmula para que, al igual que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, que dio a las cofradías de la isla 27.000€ por la crisis del Covid19, ayude a un sector que tiene completamente abandonado.

“La reposición de esa subvención de más de 60.000 euros a las cofradías no supondría ningún plus añadido, ninguna ayuda extraordinaria especial como consecuencia del Covid sino que es darle lo mismo que ya tenían antes de la pandemia. El Cabildo de Gran Canaria, lo que ha hecho, ha sido mantener las ayudas y suplementarlas con 27.000 euros, mientras que el de Lanzarote no solo no las ha suplementado sino que las ha eliminado”, explicó San Ginés.

Prueba de ello, añaden los nacionalistas, es que el Cabildo acaba de anunciar que destinará ayudas por importe de 300.000 euros para ganadería y agricultura, pero deja fuera a la pesca. Unas ayudas que no son si no la reposición de lo que se les debía con anterioridad, es decir, no supone ninguna ayuda adicional.

Entre otras preocupaciones, los pescadores de Playa Blanca también pusieron sobre la mesa la falta de ayudas para autónomos, el precio del agua al sector primario, el seguro por paralización forzada de la actividad por mal tiempo y las artes de pesca en La Bocaina y la Reserva Marina del Archipiélago Chinijo.

“No se les está aplicando a los pescadores el acuerdo plenario que se adoptó bajo la Presidencia de CC de darle un precio del agua al sector primario, que están pagando a 2,90 euros/tm cuando deberían estar pagándola a 0,50. El sector agrícola y ganadero se está beneficiando, pero el pesquero no”, afirman los nacionalistas.

Esa minoración del precio es posible porque es el Consorcio del agua el que asume el diferencial (un 50%, aproximadamente) que se paga a Canal Gestión con fondos provenientes del canon de Montaña Roja tras su incautación y posterior convenio regulador para su autorización de producción y venta de agua a terceros a través del Consorcio, según CC-PNC.

Posteriormente, la jornada se completó con la visita del secretario general de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias (JNC), David Toledo, que acompañó al senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, “con quien intercambiamos impresiones sobre temas relacionados con nuestro municipio, en los que el Estado tiene mucho que decir”, subraya Mateo Ramón.