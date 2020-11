Los presupuestos "inéditos" llegan al Parlamento entre las dudas de CC y la confrontación de PP y CC

El convencimiento de que los números del próximo año "son los que necesita Canarias" se ha impregnado en cada palabra del discurso del vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez en la primera comparecencia del debate en la Comisión de Presupuestos que debate el Proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias del 2021.

"A pesar de que perdemos 435 millones de euros, aumentamos el gasto en 407 millones y no hay magia", aseguró Rodríguez durante su intervención, para añadir que "han cambiado las reglas: no hay reglas fiscales; es que hay fondos europeos y fondos españoles vía deuda pública de los que esta Comunidad, afortunadamente, captará la parte que nos corresponde".

Ciudadanos ha sido en esta primera comparecencia el partido más beligerante. La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha hecho hincapié en el incremento salarial del 2% de los miembros del Gobierno que, ha señalado, "están ocultos entre los sueldos de diputados y altos cargos". Espino ha insistido en varias ocasiones sobre un incremento que, previamente, Rodríguez negó. El vicepresidente autonómico sostuvo que "aunque se consumase el incremento del 0,9% previsto [anunciado por el Estado], les anuncio que no se ejecutará en esta Comunidad Autónoma".

Para la líder naranja este matiz no fue suficiente porque finalizó su turno afeando que "estas cuentas en donde los altos cargos y políticos se suben un solo céntimo es una falta de respeto a los ciudadanos y una afrenta a las familias que peor lo están pasando". Entre las filas socialistas -que se refirieron solo a la subida prevista y no a la que a principios de año se consumó-, la insistencia de Espino en esta idea desencadenó la ironía de Iñaki Lavandera: "la subida de sueldo más alta, de producirse, será de veinticinco euros mensuales", aseguró durante su intervención en donde también le ha ridiculizado su "performance" al colocar sobre su mesa los 2000 folios del presupuesto: "imprimir esos folios cuesta más dinero que la posible subida de sueldo".

Las previsiones económicas para el escenario del próximo año, en donde el Gobierno espera que la tasa del desempleo no supere el 25% y se recupere un 17,3% el Producto Interior Bruto después de una pérdida del 21,6% en 2020 no han servido para desencajar de sus posturas al Partido Popular que está convencido de que el Gobierno "se ha olvidado de que existe una crisis". De hecho, el diputado Fernando Enseñat, ha colado en la comisión los argumentos que desde hace semanas justifican en el partido conservador su enmienda a la totalidad: "son gigantes con los pies de barro. No hay ninguna familia, empresa o autónomo en Canarias que crea que le vaya a ir mejor o igual que el 2019, salvo el Gobierno de Canarias".

La mención más explícita de Rodríguez después de las intervenciones se produjo hacia el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán. Lejos del discurso "trumpista en decadencia" que apreció Rodríguez en las palabras del resto de la oposición, la sintonía con Barragán se concentró en el deseo de que las enmiendas fueran bien atendidas ante los planteamientos del Gobierno. "No vamos a presentar una enmienda a la totalidad", aseguró Barragán quien advirtió además de que el Gobierno "no puede dejar" a los ayuntamientos y los Cabildos solos: "se debe aplicar la misma solidaridad que piden al Estado y Europa".

Rodríguez concluyó la primera comparecencia presupuestaria en el Parlamento después de dos horas lanzando una flecha al corazón de la diana política: "damos también un mensaje de consolidación y estabilidad política; ya está bien de la especulación. Los que quieran sustituir a este Gobierno tendrán que esperar hasta el año 2023 y serán los ciudadanos entonces los que decidan si este Gobierno debe cambiar", sentenció.