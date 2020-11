El Barça ha de tornar 400 milions d'euros abans del proper 30 de juny

El Barça ha de tornar o refinançar un deute de més de 400 milions d'euros abans del 30 de juny del 2021. Aquest és un dels grans problemes econòmics de l'entitat culer, que es veu obligada a equilibrar els ingressos i les despeses en uns 300 milions si no vol veure's obligada a prendre decisions més dràstiques per tal de no tenir pèrdues multimilionàries al final d'aquesta temporada.

Una d'aquestes rebaixes és la dels salaris del primer equip de futbol. Aquest dimarts el club i els representants dels jugadors reprenen la taula de negociació en la qual estan immersos i de la qual els gestors de l'entitat n'esperen aconseguir un acord que faciliti la reducció de la massa salarial en 190 milions d'euros. Dimecres es tanca aquesta mesa, de la qual també en formen part els treballadors del club, que segueixen a l'espera de la negociació amb els futbolistes de la primera plantilla.

Tot i això, diversos experts en economia asseguren al 'Què t'hi Jugues' que aquesta renegociació salarial servirà per aquesta temporada, però farà que el Barça segueixi acumulant deute. Així ho explica Jaume Llopis, exdirectiu del club: "És un aplaçament i per tant no és una solució definitiva. No soluciona els problemes estructurals. Ara estan obligats per no superar el 70% del límit salarial, però és un pedaç com una casa".

Per arribar als 300 milions que es necessiten, el club també pretén tancar la venda d'un paquet accionarial corresponent al projecte Barça Corporate, que hi inclou quatre actius: Barça Innovation Hub, Barça Studios, Barça Academies i la societat Barça Licensing & Merchandising, encarregada de gestionar les botigues i els productes oficials del club. Aquest paquet d'accions, que no arribaria al 50%, està valorat en 200 milions, dels quals 100 anirien directament al compte d'explotació d'aquesta temporada.

Aquests 300 milions entre la reducció de sous i la venda d'accions del Barça Corporate ja estan inclosos en el pressupost confeccionat per la directiva sortint, que preveu 828 milions d'ingressos, 797 de despeses i 1 milió de benefici després d'impostos.

En el cas que no s'aconsegueixin aquests 300 milions de marge, el club entraria en una situació límit amb el fantasma d'un concurs de creditors passejant-se pel Camp Nou. Tot i això, els també experts Ivan Cabeza i Marc Ciria asseguren que el Barça no arribarà a aquest extrem. "El Barça superarà la crisi pel fet que és el Barça, però s’ha de virar la gestió econòmica i esportiva per ser sostenible en el seu model de propietat", diu Ciria, que posa sobre la taula l'opció que el club es converteixi en Societat Anònima Esportiva si no es prenen mesures dràstiques per reduir despeses i deute.

Com està l'acord amb Goldman Sachs?

La junta directiva sortint va deixar pactat amb la financera nord-americana un "resum de condicions o term sheet" per un préstec de 725 milions d'euros + 90 en interessos. Aquest acord va quedar aprovat pels membres directius de Bartomeu i haurà de passar per un referèndum o una assemblea de socis compromissaris abans de la signatura final.

Tot i això, d'aquests 815 milions ja se n'han utilitzat 90 en un préstec pont que, en el cas que els socis no aprovin el nou finançament de l'Espai Barça, s'haurà de tornar com si es tractés d'un crèdit convencional. De fet, aquest préstec vencia l'agost passat i la junta sortint el va renegociar per tal d'allargar-ne el retorn fins l'estiu del 2021.