La actividad económica en Jaén podría caer entre un 8% y un 10%

La actividad económica podría caer entre un 8% y un 10% en los próximos meses. Dato aportado durante la presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral del CES que, si lo miramos con relativo optimismo, supondría una menor caída respecto al resto de provincias andaluzas por la fuerza de la agricultura jiennense.

Desde el Consejo Económico y Social de la provincia, su presidente Manuel Parras concretaba que el pleno aprobó por unanimidad esta memoria que es un documento “riguroso” sobre el desarrollo económico y social en el 2019. “Hablar de esto en un año de pandemia es una cuestión compleja”, reconocía Manuel Parras. El PIB no creció tanto como en el resto de Andalucía, analistas prevén que el crecimiento económica siga decreciendo en los próximos meses y se apunta a una caída de hasta el 10% de la actividad, algo menor que en el resto de andalucia gracias al sector agrícola.

El papel de las nuevas empresas y el sector agroindustrial nos apuntalan en el camino hacia el empleo. Por tanto hay que promover la competitividad de las empresas, el desarrollo digital, las infraestructuras, la reducción de trámites administrativos para la creación empresarial o la formación y profesionalización. Esas deberían ser las claves futuras para aprovechar el potencial económico y social jiennense. La reducción de los pagos y la morosidad también lo subrayaba Manuel Parras como fundamental para que las empresas puedan seguir funcionando.

Agricultura y diversificación

El almendro y el pistacho “es un ejemplo de diversificación y una oportunidad” para la agricultura jiennense. Así se promueve agriculturas ajenas al olivar. De todas formas, sigue aumentando el consumo de virgen extra, algo que hay que aprovechar. Pero se sigue primando el rendimiento del aceite a la calidad del mismo, algo que, asegura Parras, no es el camino. Craso error porque se está perdiendo mucho dinero.

Sobre algunos sectores concretos, en construcción y vivienda es fundamental que las administraciones públicas promuevan licitaciones en la provincia. Y siempre que se haga cumplir la ley de morosidad a las empresas contratantes para no dejar deudas impagadas. Sobre el turismo, el número de viajeros seguía aumentando en la provincia de Jaén en 2019 aunque ahora prácticamente esté parado a expensas de la solución a la pandemia.

Harían falta Mercados de Abastos con flexibilización de horarios y adaptación a gastroespacios. Y atender correctamente al comercio ambulante, siendo Jaén la provincia más importante en Andalucía, solo detrás de Sevilla, en cuanto a mercadillos.

El número de oficinas bancarias sigue descendiendo en la provincia, con 437 en 2019. “Ahora, más que nunca, se ha demostrado la importancia de la administración electrónica”, decía Manuel Parras por lo que es algo que tendría que potenciarse.

Conexiones deficitarias

Las conexiones por carretera y por ferrocarril sigue siendo una asignatura pendiente en la provincia, algo por lo que habrá que batallar con fuerza. Insisten desde el CES en la necesidad de mejorar, sobre todo, las conexiones por ferrocarril con vías de alta velocidad. Algunas de esas medidas no son costosas económicamente, por lo que Manuel Parras dice no entender por qué no se actúa al respecto.

“El despoblamiento es un asunto complejo”, reconoce, que depende de muchas cuestiones como las infraestructuras, el empleo o el desmantelamiento de diversos servicios. Es preciso reforzar los servicios sociales para atender a las personas más vulnerables. La oferta académica en la UJA es reseñable, con una amplia gama de cursos. También en la UNED o la UNIA.

Lo sanitario, cada vez peor

Y en el capítulo sanitario, el 2019 no ha logrado recuperar el Servicio Andaluz de Salud dependiente de la Junta de Andalucía y se ha alargado en el tiempo la espera para las citas médicas. Algo que “ha dejado al descubierto ciertas debilidades” de la atención médico sanitaria en la provincia de Jaén y más en tiempos de pandemia.

Por su parte Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, expresaba que estamos “en un momento especialmente complicado, especialmente difícil. Motivado por la situación de pandemia” y que este Informe es un documento que “se espera año tras año porque es un instrumento que tenemos en cuenta a la hora de aplicar nuestra medidas y nuestros proyectos”. Es una radiografía de la provincia que refleja “la visión objetiva de una provincia que, aun teniendo dificultades, aporta un plan de oportunidades”. Y aseguraba que no le dolerán prendas en exigir a todas las administraciones públicas, de cualquier color político, las mejoras necesarias para nuestra tierra.

Dicen desde el CES que tendrán reuniones con altos cargos jiennenses de la política para pedir apoyo en las distintas instituciones públicas españolas y europeas que nos ayuden en el difícil camino que se nos presenta por delante hacia la recuperación.