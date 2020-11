'Txutxo', el taxista de Mungia que lleva gratis a domicilio los menús del restaurante de Iñaki

El bar 'Ikusi' de Mungia es de toda la vida. Lleva casi 40 años acogiendo a sus vecinos y clientela. La orden decretada de cierre de la hostelería ha llevado a "reiventarse" así que, como muchos otros colegas del gremio, el dueño optó, en lugar de echar la persinaa, por ofrecer menús del día para llevar, así como cazuelitas, tortillas y cualquier otro tentenpié que, previo encargo, se recoge en el bar.

Al igual que le ocurrió a Patxi en su establecimiento de San Francisco en Bilbao, también en el Ikusi ha aparecido un ángel. Un taxista dispuesto a arrimar el hombro. ¿Cómo? Ofreciéndose a trasladar los ecargos a los domicilios de manera desisteresada, sin ningún coste.

Otra historia más de que, ante las dificultades, nunca hay que rendirse. Siempre hay esperanza. Es lo que nos mantiene siempre vivos.

Solidaridad anónima en San Francisco Ante el cierre decretado de la hostelería, un cliente habitual de un bar en San Francisco de Bilbao entrega al propietario una carta sin firmar en la que le añade el coste de los cafés diarios que pagaría durante el mes de suspensión de la actividad

Iñaki Uria es el propietario del bar, "todavía tengo la carne de gallina", dice. "Me dijo Txutxo que 'ponga sin miedo' y que él me lleva los encargos y no me lo podía creer", asegura emocionado

Txutxo es taxista de Mungia desde hace más de 16 años, "lo hago porque es muy sencillo, no descubro nada. Al bar de Iñaki viene mucha gente de empresas de los polígonos de alrededor a comer y le dije que 'ya te acerco yo los pedidos en un momentito', relata el conductor.

La zona en la que se encuentra el establecimiento no está lejos de las oficinas y empresas de la localidad y "yo lo puedo llevar para que el cliente coma tranquilamente. Lo de comer de tupper está bien pero alguna vez hacerlo en condiciones...,eso es otra cosa", asegura.

El trayecto medio hacia el polígono empresarial del municipio supondría un coste de alrededor de 9 euros por pedido y Txutxo lo hace desinteresadamente, "que puedas llamar y te lleven en unos minutos la comida a tu lugar de trabajo, no tiene precio con los tiempos que corren", señala Iñaki.

"Hemos pasado muchas crisis,-continúa Iñaki-, pero hemos salido adelante gracias al apoyo de mi mujer y mis hijas. No podemos mirar atrás, hay que seguir".

Preguntado Txutxo sobre si su gesto está siendo imitado por colegas del gremio asegura que no tiene conocimiento de ninguno, dice no tener constancia "pero seguro que a partir de ahora alguno se sumará a arrimar el hombro"

Por cierto, el menú de hoy que ha preparado Iñaki en el 'Ikusi': Garbanzos con sacramentos, vainas con patatas, ensaladas, y merluza.