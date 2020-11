El PSOE aprueba nuevas rebajas "covid" en los impuestos ante la oposición más dura del mandato

El pleno del Concello da Coruña ha aprobado las nuevas tasas municipales con rebajas a la hostelería, cerrada en este momento de pandemia, marcadas por la crispación política entre los grupos. Han salido adelante en medio de un duro debate sobre la situación del gobierno local tras el cese de la concejala de Empleo y secretaria de la agrupaciçon local del PSOE, Eva Martínez Acón, por parte de la propia alcaldesa Inés Rey. PP, Marea y BNG se han abstenido en varios de los puntos porque denuncian que el gobierno les entregó la documentación tarde, ayer mismo, y falta de planificación, también critican que algunas medidas son meramente cosméticas. El portavoz municipal José Manuel Lage ha anunciado que los hosteleros podrán pedir la devolución de la tasa de basura durante el tiempo en el que estén cerrados. La oposición lo ha calificado de propaganda y piden que la exención sea para la totalidad del 2021. El anuncio llegó en mitad de uno de los momentos más tensos de la sesión con la alcaldesa reprendiendo tanto a PP como Marea Atlántica.

El pleno ha aprobado eximir a los hosteleros del cobro de la tasa de terrazas durante 2021 y también para bajar impuestos a las rentas más bajas. PP, Marea y BNG han sido muy duros con la propia alcaldesa y su ejecutivo de gobierno.

El PP les pide que bajen todos los impuestos, en especial el IBI y el de vehículos, y no ayuden sólo a la hostelería, sino también al pequeño comercio. Rosa Gallego, portavoz conservadora, dice algo que pensó que nunca diría: "Creo que la actitud, señora alcaldesa, es bastante peor, va a hacer bueno a Xulio Ferreiro, y de verdad que nunca pensé que iba a decir esto en un pleno. Entiendo que esté enfadada por sus asuntos pero esto no beneficia a nadie".

Marea Atlántica acusa al PSOE de descontrol y de poner en marcha medidas insuficientes: "Poñanse a traballar, porque teñen 3700 esplendorosas axudas a PEMES, autónomas... sen pagar, paren e deixen de empregar este Concello coma patio traseiro do seu partido, porque non o é, e céntrense nas urxencias da xente."

El BNG carga contra el gobienro local por su conflicto interno y pide que los hosteleros no tengan que pagar por adelantado, Jorquera tilda lo sucedido de culebrón: "Para non debater a cegas tamén é necesario facer as cousas en tempo e forma e non de xeitro atropelado, quizá no ultimo episodio do culebrón sudamericano no que se está convertindo este Concello teñamos a explicación deste proceder. Esta corporación vai camiño de convertrese nunha replica do camarote dos Irmáns Mars".

Las medidas supondrán, según el gobierno local, una rebaja en las arcas municipales de unos 650 mil euros. También hay un apoyo a la rehabilitación, quienes realicen obras en viviendas y edificios residenciales catalogados en la Ciudad Vieja y Pescadería pagarán la mitad de la tasa. Habrá también una rebaja en las plusvalías, en los casos de herencias. Con esta novedad, A Coruña sería, junto a Pontevedra, la ciudad gallega con el impuesto más reducido y la única que aplicaría criterios de renta para ofrecer bonificaciones.

La modificación de las ordenanzas fiscales incluye también subidas. El tributo que abonan los cajeros subirá el doble, lo mismo que la licencia de apertura de las salas de juego. Estos cambios supondrán para el Consistorio dejar de ingresar 680.911 euros al año. Las subidas supondrán casi 32 mil euros más, según informa el Gobierno municipal. Según esta modificación de las tasas e impuestos municipales, cada cajero pagará al Ayuntamiento herculino 630 euros al año frente a los 420 del anterior mandato.Las tasas a las salas de juego, bingos y casinos pasarían de 744 euros a 1.488 euros.