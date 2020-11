Los impulsores de la vacuna gallega lamentan la falta de apoyo de la Xunta

El proyecto de investigación de la vacuna contra la Covid19 diseñada en Galicia, con una metodología propia, no recibe ningún tipo de financiación de la Xunta de Galicia. Ni un céntimo. El grupo dirigido por el investigador de la Universidad de Santiago José Martínez Costas podrá realizar ensayos preclínicos con animales gracias al dinero que le ofrece la Comisión Europea. Hasta ahora cuenta con el apoyo de empresas privadas.

La Axencia Galega de Innovación de la Xunta acaba de lanzar una nueva línea de ayudas de 3 millones de euros para apoyar "proyectos gallegos científicos excelentes". Entre los quince que serán financiados no está el proyecto de vacuna del CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares) de la Universidade de Santiago de Compostela, diseñado con tecnología propia.

Este estudio podría estar preparado para su pase a los ensayos en animales a finales de año, según las previsiones del grupo de investigación. La base de esta vacuna es la modificación de proteínas con enfoque de inmunoterapia. Utilizan, en concreto, la proteína mayoritaria en la membrana del virus. Martínez Costas considera muy prematuro el anuncio de Pfizer sobre la vacuna contra el coronavirus porque "está basada en muy pocos datos".

Financiación de la Xunta contra la Covid-19

La Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía ha sacado una nueva línea de ayudas a proyectos de investigación en la lucha contra la Covid19. Con una dotación de 3 millones de euros, serán financiados 15 proyectos, de los que cuatro serán coruñeses. En total, son seis proyectos de las tres universidades gallegas y nueve pertenecen a fundaciones dedicadas a la investigación sanitaria.

El objetivo de la nueva orden de ayudas, según explica la Xunta, es recuperar y apoyar aquellos proyectos gallegos científicos excelentes que se presentaron a la convocatoria realizada por el Instituto de Salud Carlos III y que, a pesar de conseguir una valoración positiva, no obtuvieron financiación por haberse agotado el crédito.

La investigación en Galicia

La inversión en Galicia en I+D+I no llega al 1% del PIB. Es de un 0,94%, según las últimas cifras oficiales. Está por debajo de la media estatal, situada en 1´23%. Los investigadores siguen denunciando la precariedad en la que desarrollan su labor, mediante becas, con salarios que no dudan en calificar de "indignos" y con escasez de recursos, mendigando financiación para desarrollar sus proyectos. La fuga de talento y del conocimiento a otros países seguirá produciéndose, advierten, si los gobiernos no admiten que la "Ciencia no es un lujo" y que "La compra de conocimiento acaba saliendo muy cara".