Se retrasa el nuevo plan de compras de equipos sanitarios prometido por Ayuso

Desde el primer minuto de la pandemia, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a capa y espada su gestión a la hora comprar los equipos de protección (Epis) para el personal sanitario. Desde su escaño, llegó a decir que “hubiera ido andando, si hubiera hecho falta, descalza a China a traer ese material sanitario con sus manos". Durante aquella intervención, el pasado 16 de julio, Isabel Díaz Ayuso anunció que “para octubre” estaría en marcha un nuevo “plan de compras centralizadas de material de protección para todos los hospitales” que permitiría realizar compras “a precios mucho más competitivos”.

Pero el plazo que anunció la presidenta madrileña ha expirado. Y ese nuevo plan no está listo, según reconocen a la SER desde la Consejería de Sanidad. “Se está ultimando”, explica un portavoz de ese departamento. El motivo del retraso es que se está redactando aún el “acuerdo marco para la adquisición de estos Epis”. Ese contrato todavía no está listo, “ahora está pasando los trámites administrativos previos antes de publicarlo”, es decir, la consulta los servicios jurídicos y de la intervención General de la Comunidad de Madrid, y “con las matizaciones que hagan ya se publicará”, pero no concretan cuándo.

No hay que olvidar que los sanitarios madrileños sufrieron una plaga de COVID, durante la primera ola, más de 16.000 se infectaron. La Consejería de Sanidad reconoció que casi el 22% de los positivos en Madrid se detectaron entre sanitarios.

Este retraso en la pueta en marcha del nuevo plan de compras centralizada se suma al que ya que apuntó la Cadena SER sobre el incumplimiento del compromiso de la presidenta de hacer interinos a todo el personal sanitario eventual de la Comunidad de Madrid que llevase dos años trabajando en la Comunidad de Madrid. Hasta la fecha, el Gobierno madrileño no ha activado esa transformación, anunciada en julio, y no será viable hasta que sean capaces de aprobar unos nuevos presupuestos.