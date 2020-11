Los empresarios de A Coruña piden que se rebajen los impuestos en función de su bajada de actividad

La Confederación de empresarios pide a los Concellos de la provincia que rebajen el Impuesto de actividades Económicas para acomodarlo a la bajada de actividad de las empresas. Su Presidente, Antonio Fontenla, explica que estamos asistiendo a una paralización de la actividad económica que llega al ochenta por ciento en el conjunto del año en algunos sectores.

Fontenla explica que hay sectores enteros paralizados como la hostelería, las agencias de viajes o los hoteles y debe haber soluciones para que puedan mantenerse hasta que termine esta situación de pandemia: "Es que a parte de este impuesto, este señor que ha estado parado no produce basura así que no debería pagarlo, en un momento en que se quiere ayudar a las empresas, si se les asfixia no es posible que puedan permanecer".

Hace un llamamiento a Xunta, Diputación y Concello para que se apoyen los proyectos de inversión a través de los fondos europeos claves para salir de la crisis. Señala que los créditos ICO y las ayudas tardan en llegar. Explica que hay otras áreas de actividad que están viéndose paralizadas de forma colateral. No se hacen por ejemplo trajes de novia porque no se celebran bodas ni grandes celebraciones.