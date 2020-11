Alberto Sellés: "Estoy muy involucrado con mi generación"

Alberto Sellés siempre ha estado muy vinculado al número Once. Por eso, tituló así su espectáculo que estrenó el auditorio Cajasol de Sevilla, junto con la que fue su maestra Milagros Mengíbar. Hay mucho de pureza, clasicismo y reivindicación de lo auténtico en este joven bailaor isleño, que disfruta también con la innovación y la evolución de un arte infinito como el flamenco. Sellés actúa este sábado en el Teatro de las Cortes de San Fernando. En su tierra. Ante los suyos.

Pregunta. El espectáculo debía realizarse en mayo en el Teatro de las Cortes y se retrasó hasta ahora. Las nuevas restricciones han obligado a adelantar el horario al mediodía y que solo puedan acudir residentes en San Fernando. ¿Cómo ha llevado tantos cambios? ¿Con muchas ganas de actuar en su tierra?

Respuesta. Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de actuar en las tablas del Teatro de las Cortes, que es mi tierra, con mi gente. Estoy muy contento e ilusionado.

P. Once es un número muy especial para usted. ¿Qué es lo que ha querido contar en este espectáculo?

R. Es un espectáculo personal y muy sencillo. Muy natural. Se estrenó el año pasado en el ciclo de Cajasol. Me acuerdo mucho de Manuel Herrera, que ha fallecido recientemente, que es una persona a la que hemos querido mucho los flamencos. Es una propuesta en la que trabajo con una maestra como Milagros Mengíbar, que, desde que llegué a Sevilla, conmigo se ha portado genial. He aprendido mucho de ella. A la guitarra está Rafael Rodríguez, que es muy especial para mí. Y al cante llevo a Manuel Romero y Ana Gómez, quienes me han acompañado siempre desde que llegué a Sevilla.

P. Con Milagros Mengíbar compartió aula en la Fundación de Cristina Heeren. ¿Cómo es actuar con ella?

R. Me ha enseñado mucho, no solamente profesional sino también personalmente. Su experiencia es increíble y me hace mucha ilusión que mi tierra la vea. Sus antepasados son de San Fernando, aunque ella nació en Triana. Es una maestra del arte sevillano. Es muy emocionante.

P. Las restricciones de movilidad harán que todos tus espectadores, prácticamente, tengan que ser de su ciudad, de San Fernando. ¿Eso le ilusiona, le llena de nervios, le compromete?

R. Es mucha responsabilidad. Te ve tu familia, tus amigos. Yo siempre me pongo nervioso. Pero aquí tengo un plus de querer hacerlo aún mejor ante los míos.

P. Este verano pasado pudo actuar en el espectáculo Etéreo, que Eduardo Guerrero hizo para el castillo de Santa Catalina, organizado por el Ayuntamiento de Cádiz, junto con Iván Orellana y Alejandro Molina. ¿Se siente parte de una generación de bailaores nuevos?

R. Me siento muy involucrado con mi generación. Iván, Alejandro... son increíbles. También de Patricia Guerrero, Macarena López, Sara Jiménez. Mi generación ha dado buenos artistas. Yo los admiro mucho.

P. ¿Cómo vive el debate entre la pureza del flamenco, que se ensalza en Once, y la innovación?

R. Me gusta desde la parte más experimental a la más tradicional del flamenco. Si se experimenta desde el respeto y el reconocimiento, va a ser bueno. El flamenco es un arte vivo, yo creo que tiene que estar en continuo movimiento. Todo lo que se haga bien y salga de una inquietud de verdad estará bien hecho.

P. Es bisnieto de Aurelio Sellés, uno de los grandes del duende del pasado siglo. ¿Pesa el apellido?

R. Lo llevo con mucho orgullo. Fue un maestro de los cantes gaditanos. A mí me encanta todo su legado.

P. ¿En qué está trabajando? ¿Qué proyectos maneja?

R. Yo no me puedo quejar. Tengo proyectos y mucha ilusión. Quizá trabajo, menos, por las circunstancias, pero estoy teniendo cosas. Estoy en un proyecto con el maestro Arcángel que se llama Cante y tacón. Es un lujazo compartir con él, con Macarena López, con Dani de Morón. Aparte en el festival de Jerez estoy con Eduardo Guerrero, que lleva el espectáculo Debajo de los pies.