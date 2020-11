Odón Elorza "Bienvenido sea el apoyo de Bildu si es para sacar adelante los presupuestos. Es un momento clave"

El diputado socialista, Odón Elorza, ha repasado la actualidad política en Hora 14 Euskadi . En el fin de semana donde se ha recordado a Ernest Lluch en el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA, con las negociaciones a los Presupuestos Generales del Estado en marcha y con avances y acuerdos tanto del PNV y EH Bildu y con el conflicto que se vivie en el Sáhara Occidental tras la ruptura del alto el fuego.

¿Cómo vería Ernest Lluch la política vasca de hoy, con una izquierda abertzale (EH Bildu) que negocia ‘de tú a tú’ con el gobierno unos Presupuestos Generales del Estado

La vería con el entusiasmo de quién vería haber logrado el objetivo primero de que el mundo de Herri Batasuna se incorporase a la política y eso era lo que el demandaba y lo que él trabajó durante tiempo mediante el diálogo y la palabra conectando con ese entorno político del mundo de ETA. En segundo lugar, feliz porque ETA fue derrotada, algo que él también buscaba y fue derrotada por la democracia sin conseguir nada a cambio. Vería un panorama político despejado y en cambio estaría preocupado por Cataluña.

Parece haber ciertos celos entre el PNV y Bildu a la hora de negociar las cuentas con el Gobierno. Ortuzar decía aquí en la SER que les han plagiado incluso algunas enmiendas.

Sí. La verdad es que hay unos recelos o algo más diría yo entre PNV y Bildu pero creo que el Partido Socialista no debe entrar en esas declaraciones en esas polémicas sino que debe ser consciente de que estamos en un momento clave, fundamental de esta legislatura. Se trata de sacar el presupuesto del Estado adelante y para eso pues hay que aceptar, negociar porque lo que tenemos entre manos es decisivo, de modo que, aunque algunas cosas a nosotros no nos busquen en particular, sin embargo, la negociación es eso, tener presiones y conseguir sumar votos de distintos grupos políticos para que este presupuesto sea una realidad sino no hay futuro.

Está recibiendo muchas críticas últimamente el presidente del gobierno y el partido socialista en general por el apoyo de Bildu a esas cuentas. ¿Es Bildu un socio preferente para el Ejecutivo como lo es, dicho por el propio Sánchez, el PNV?

No lo es, de hecho no ha habido pacto como tal. Sucede que a Bildu le interesa por razones también estratégicas y de posicionarse políticamente y obtener credibilidad le interesa apoyar el presupuesto porque además pues lo ve razonable y lo ve como un punto de partida y por tanto bienvenido sean sus votos porque si no estuviesen apoyando el presupuesto estarían del otro lado con PP y Vox e impidiendo que el país que España tenga unos presupuestos que son fundamentales para que la economía, el empleo y las ayudas a la gente, a muchísimas familias salgan adelante de modo que es un voto aceptable. No hay ningún pacto extraño, indigno ni contrario a lo que es la política presupuestaria de modo que adelante. El PNV sí que es cierto que son aliados estratégicos en la consolidación de este gobierno.

Sobre el conflicto que se vive en el Sáhara, ¿es partidario de un referéndum?

Sí, es la que está recogida en la ONU y de más en resoluciones del Congreso del Partido Socialista. Lo que sucede es que estamos mirando permanente a la otra parte que es Marruecos y sabemos que las relaciones con Marruecos son muy difíciles por no decir otra cosa. Creo que Marruecos hace, respecto a España y respecto a la Unión Europea, con frecuencia un ejercicio de deslealtad y de incumplimiento de los compromisos. Es un tema siempre delicado por la existencia de las plazas de la Ciudades Autónomas. Es un conflicto muy delicado, tampoco la ONU quiere llevarlo adelante porque Francia en este caso no está por la labor de forzar ese referéndum, no hay condiciones, Marruecos se niega en redondo y el pueblo saharaui sigue sufriendo aún más ahora porque no cuenta con ayudas europeas por la situación de crisis, está a la desesperada. Por tanto, se impone el diálogo, la negociación, pero sabiendo que Marruecos, en esta materia, no quiere

Ortuzar esta semana le recomendaba a Sánchez un golpe en la mesa en el Consejo de Ministros por la postura de Unidas Podemos en un gobierno de coalición porque parece hacer política al margen de la agenda de Sánchez

No es no es explicable ni justificable alguna actitud que ha tenido Podemos dentro de la coalición de gobierno. Es cierto. Más allá de que plantee una enmienda en un tema muy sensible al que hay que dar una respuesta, en pues en términos de empatía social, con miembros de la oposición, con ERC y Bildu. Es algo extraño. De todos modos, yo entiendo que el momento es decisivo, clave, para tratar de dialogar y resolver todo tipo de discrepancias y porque está en juego el presupuesto y también, si las cosas van a más, que yo entiendo que no van a ir, estaría en situación delicada el gobierno. Estamos ante un momento de responsabilidad histórica y desde luego, si nos sacamos el presupuesto adelante, creo que tendríamos que irnos a casa todos, por incapacidad y por defraudar la ilusión de la izquierda, de las izquierdas en España es un momento clave y no se puede jugar con fuego