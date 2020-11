Los Mossos detienen a un masajista de Canet por abusos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un masajista de Canet de Mar (Barcelona) acusado de abusos sexuales a menores de edad. La Cadena SER ya explicó que sus víctimas lo habían denunciado a través de las redes sociales y con pintadas en el pueblo.

12 personas han presentado denuncia a la policía. Los agentes lo detuvieron el jueves y el sábado quedó en libertad con cargos por decisión judicial. Sus "pacientes" lo acusan de abusos sexuales durante años y con chicas que entonces eran menores de edad. Se organizaron a través de un grupo de instagram que se llama "joaquimpouviolador" donde han colgado algunas de las malas experiencias que dicen haber pasado. Explican una manera de actuar que sigue un patrón: las hacía desnudar completamente y les hacía tocamientos en todo el cuerpo. Una de ellas dice que un día terminó masturbándola y otro día fue él quien terminó eyaculando.

Algunos de los mensajes de denuncia / Cadena SER

Diferentes chicas, que quieren mantener el anonimato, lanzan acusaciones muy graves contra este masajista, que en su perfil en facebook anuncia tratamientos para todas las edades, también bebés. En Canet también han aparecido pintadas contra él acusándole de violador.

En las publicaciones de Instagram una chica, que ahora tiene 20 años, explica que empezó a ir con Pou hace unos años por problemas de espalda y que se estaba mucho rato tocando los pechos, los muslos y las ingles. Ella se sentía incómoda pero se reprochaba a sí misma que en realidad era ella quien no entendía el método de este masajista. Y asegura que en la última sesión él terminó masturbándose. Le pidió que no se lo dijera a nadie porque aunque usaba el método con más gente no todo el mundo lo entendería. Muchas de ellas dicen que pensaban que este tipo de masajes eran normales y por eso habían callado hasta ahora. Las hacía desnudar completamente y argumentaba que un buen masaje se hace sin ropa.

Una de ellas cuenta que acudió por dolor en las cervicales y él le tocó los pechos, las piernas y las ingles. Otra escribe en Instagram que un día cuando tenía 13 años, él se le tiró encima con la excusa "de aplicar presión en la espalda". Y después la sentó encima de él, sin ropa, con el fin, le dijo, de relajar la musculatura. La mayoría de ellas cuentan también que se sintieron muy incómodas y no volvieron más. Ahora alzan la voz todas juntas.

Consultado por esta redacción, Joaquim Pou no ha querido hacer declaraciones.