Ayuso adjudica a dedo la seguridad del Isabel Zendal a la empresa de una exconcejala del PP en Alcorcón

El Ejecutivo regional ha publicado ya el primero de los grandes contratos de servicios que van ligados a la puesta en marcha del nuevo hospital Isabel Zendal en Valdebebas, en la capital. Se trata del que rige la seguridad del complejo, al que seguirán otros para la limpieza, el mantenimiento o la restauración. Todos serán adjudicados a empresas privadas, según explicaron los responsables de la Consejería de Sanidad a los cinco sindicatos que se sientan en la mesa sectorial.

La vigilancia del hospital de emergencias la va a llevar Ariete Seguridad S.A., la empresa familiar de Silvia Cruz Martín, una vieja conocida del PP madrileño, que llegó a ser primera teniente de alcalde de Alcorcón hasta que dimitió en 2017. La sociedad recibirá a cambio un máximo de 808.198,59 euros, impuestos incluidos. El contrato, como todos los vinculados al Isabel Zendal, se ha tramitado por la vía de emergencia, sin concurso. La Consejería de Sanidad no ha pedido más presupuestos, según un portavoz del departamento. “Se ha hecho un contrato de emergencia por un periodo provisional de 6 meses con esa empresa, que ya trabaja en la red de hospitales, para poder en ese periodo sacar el concurso definitivo”, explican esas fuentes.

El contrato -ya en vigor, aunque el hospital todavía no se ha puesto en marcha- tiene una duración de seis meses, hasta el próximo 17 de mayo. Establece una dotación de lunes a domingo de un jefe de equipo -durante las veinticuatro horas-; seis vigilantes -también durante todo el día-; y tres agentes más entre las siete de la mañana y las siete de la tarde. Todos desarmados. La empresa facturará a la Consejería de Sanidad en función del servicio efectivamente prestado a un precio único de 17,99 euros por hora de trabajo.

Resolución de la Consejería de Sanidad que autoriza la contratación por la vía de emergencia con Ariete Seguridad, S.A. / Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid

Silvia Cruz es actualmente la administradora única de la compañía, en la que ya trabajó antes de su paso por la política. Entró en la administración local en 2011, de la mano del popular David Pérez, actual consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Ese año Pérez ganó las elecciones en Alcorcón y se convirtió en alcalde de la localidad. A Cruz le asignó las funciones de concejala de Servicios Sociales. Ambos repitieron la hazaña cuatro años después y ella se convirtió en la ‘número dosʼ de Pérez en el equipo de gobierno municipal, pero la ahora directiva no llegó a completar el mandato. Renunció en el verano de 2017 por “motivos personales” que algunas fuentes vincularon directamente con la empresa familiar, Ariete Seguridad.

Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, las cosas no iban bien en el negocio. Cruz se inscribió como administradora única de la sociedad en el Registro Mercantil apenas dos meses después de dejar su cargo público, el 27 de septiembre de 2017. En ese ejercicio, en el que Cruz apenas ejerció un trimestre, el beneficio neto de Ariete Seguridad se desplomó hasta 352.395 euros, un 60% menos que en 2016. El año siguiente -2018- fue incluso peor y la empresa entró en pérdidas, con unos números rojos de 450.698 euros. La recuperación no llegó hasta 2019, cuando el resultado volvió a ser positivo -de 191.419 euros-. Y eso que la cifra de negocio de la empresa -muy dependiente de adjudicaciones de organismos públicos- no ha parado de crecer en los tres últimos ejercicios. Desde que Cruz volvió a tomar las riendas ha aumentado un 27%, hasta los 20,2 millones de euros que alcanzó el año pasado. La Cadena SER ha tratado de ponerse en contacto con ella sin éxito.