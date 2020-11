Sanidad ha dado otros nueve contratos a dedo a la empresa de seguridad que vigilará el hospital de pandemias

La adjudicación de la seguridad del nuevo hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal no es la única que Ariete Seguridad, S.A. ha conseguido a dedo en los últimos meses, pero sí la más voluminosa. La pandemia ha disparado las necesidades del sector público -también en el campo de la seguridad privada- y ha extendido la fórmula del contrato de emergencia. La Consejería de Sanidad le ha encargado directamente -sin concurso público- al menos otros nueve servicios, según la información disponible en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid a 19 de noviembre de 2020. Todos ellos firmados por el mismo órgano de gestión: la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Suman 61.600,38 euros adjudicados a la empresa sin concurso público.

Todo apunta a que es solo la punta del iceberg porque la publicación de los contratos del gobierno regional acumula mucho retraso. Según la documentación a la que ha tenido acceso la SER, Ariete Seguridad ha girado a la Comunidad de Madrid al menos veintinueve facturas entre el 31 de marzo y el 31 de agosto -todas por servicios relacionados con la emergencia sanitaria- por un importe conjunto de 146.734,48 euros -ya abonados-. Ocho de esos veintinueve importes coinciden con ocho de los contratos adjudicados a dedo que ya están disponibles en el Portal de Contratación.

Facturas que van, desde los menos de 75 euros que costó la contratación de un vigilante de seguridad para custodiar la sede de la Gerencia durante las cuatro horas que duró una reunión el pasado 8 de marzo, a los casi 17.000 euros que recibió la empresa por hacerse cargo de abrir y cerrar los centros de salud durante los fines de semana del mes de abril. Esa misma Gerencia contrató un refuerzo de seguridad durante poco más de un mes, del 27 de marzo al 30 de abril. Se trataba de dotar su sede con un vigilante de lunes a viernes, durante 10 horas diarias, a razón de 18 euros/hora. La seguridad adicional, compuesta por un único agente, costó 5.009,40 euros por 23 días efectivos de servicio.

Contratos a los que se suma ahora el de seguridad del Isabel Zendal -también a dedo- y que este lunes avanzó la Cadena SER. Supondrá otros 800.000 euros de ingresos para la compañía de Silvia Cruz. Su excompañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido esa adjudicación. “Evitar que el primo del amigo del hermano tenga vinculación con un concejal se me queda completamente lejano”, dijo Isabel Díaz Ayuso. “Hay que hacer los procedimiento siempre de forma transparente y legal, que es lo que me consta en este caso”, zanjó la líder popular. La empresa también defiende la pulcritud de la actuación: "¿Ya no podemos tener empresas porque mi hija estuvo en política?", se pregunta Emilio Cruz, fundador y uno de los accionistas mayoritarios de la firma.

Eso en cuanto a las licitaciones adjudicadas directamente, sin concurso público, pero la firma de seguridad también ha conseguido abultados contratos con la sanidad madrileña en procesos abiertos en principio a la competencia. Solo en 2020 ha firmado nueve acuerdos para vigilar dependencias del Servicio Madrileño de Salud, en su mayoría hospitales. Todos tienen en común una duración muy corta, así que también ha firmado la prórroga de cinco de ellos -en uno de los casos ya va por la segunda extensión del contrato-. Suman en total más de 1,6 millones de euros. A pesar de que otras empresas podían optar a ellos, en seis de los nueve procedimientos Ariete Seguridad fue la única compañía que se presentó. Una escasa concurrencia que entronca con una de las razones que el fundador de Ariete Seguridad da a la Cadena SER para justificar el contrato del Zendal: "Hay dos empresas [del sector de la seguridad privada] que trabajamos con la Consejería, a una de las dos nos tenía que tocar", explica Emilio Cruz.

No es la primera vez en los últimos años que el nombre de la compañía salta a los medios de comunicación por recibir contratos a dedo de la sanidad madrileña. Ya ocurrió a comienzos de 2019, cuando se le encargó directamente la vigilancia de doce hospitales durante tres meses. A cambio se estipuló que percibiría 1,5 millones de euros. Hubo que tramitar el contrato de urgencia porque la anterior empresa adjudicataria había renunciado al servicio. Se llamaba Ariete Seguridad. Según informó entonces El Confidencial, la Comunidad de Madrid invitó a participar en el procedimiento únicamente a la empresa que acababa de dejarlos en la estacada.