Las polémicas palabras del párroco de Yecla sobre la Ley Celaá y la educación especial

En unas polémicas declaraciones, grabadas por un asistente a misa este domingo, se escucha al párroco decir sobre la reforma educativa impulsada por Isabel Celaá "que para quienes hacen estas leyes, estas personas no valen nada, no merece la pena gastarse el dinero en ellos. Dicen que es para estar al mismo nivel, pero no pueden, qué más quisiéramos, hay que atenderlos de una manera especial para que tengan las mismas posibilidades, y mientras están ahí la sociedad no se da cuenta. Vamos a sacarlos fuera y a que incomoden, de tal forma que los propios colegios digan que estos niños estorban y entonces se pueda decir ¿veis? es que estos niños no tienen ni siquiera que existir, hay que matarlos".

A continuación, concluye: "Y nosotros los cristianos, ¿qué decimos?, no, cualquier persona tiene un alma y es perfecta porque ha sido creada por Dios".