Bolsas con residuos COVID en el baño de la residencia de mayores de Navalcarnero

Bolsas de basura negras y verdes que se acumulan llenas unas encima de otras en un baño de la residencia pública de mayores de Navalcarnero. Lo que guardan en su interior lo explica la portavoz de Políticas Sociales de CSIF, Elena Moral. "Tienen residuos COVID, es decir, la limpieza que se hace a los usuarios. Pañales y todo lo que son residuos de personas que están contaminadas por coronavirus".

Dicen en el sindicato que los trabajadores les han trasladado que esas bolsas llevan ahí desde hace diez días y que por eso han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo. No entienden que en un centro con personas mayores se esté actuando de esta manera "cuando todo centro sociosanitario tiene que tener un cuarto de sucio y un cuarto de limpio. Y es triste que con la que ha caído hasta ahora, es decir, sabiendo todo lo que sabemos del coronavirus una residencia no tenga un almacén o algo para depositar esto. No ahí, no en un baño de los residentes", subraya Moral.

Denuncian también desde CSIF que los trabajadores están reutilizando los equipos de protección individual (los conocidos como EPI) y que para entrar a la zona contaminada lo hacen con mascarillas quirúrgicas.

Desde la Consejería de Políticas Sociales reconocen que la empresa contratada para llevarse los residuos e incinerarlos no ha prestado el servicio con la frecuencia necesaria en los últimos días y que la retirada, según la empresa, tras las comunicaciones mantenidas por la Agencia Madrileña de Atención Social para que agilizara su actuación, se va a realizar este miércoles.

En este departamento confirman también que hay 30 residentes contagiados, de los 80 que viven en este centro, pero que el brote está controlado. Que 15 de las personas contagiadas acaban de terminar el periodo de cuarentena y que este miércoles se va a conocer el resultado de los test que se les ha realizado al terminar este periodo de aislamiento, que previsiblemente dará resultado negativo. Insisten en que, tanto ellos como las otras 15 personas afectadas están en la zona de aislamiento de la residencia, donde seguirán hasta que no reciban el alta médica definitiva.

Por último, aseguran desde el departamento de Políticas Sociales que la la plantilla tiene todos los equipos de protección individual necesarios, incluidas mascarillas FFP2 debido a esos contagios.