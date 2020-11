El "intolerable comportamiento" de un concejal de Vox con la alcaldesa: "A ver si te quedas relajadita"

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha retirado la palabra al concejal de Vox Ignacio Díaz Lanza en el pleno municipal que se ha celebrado este miércoles tras hacer el edil un comentario que el resto de grupos ha tachado de desafortunado, machista e intolerable.

🚫INTOLERABLE. Una muestra del machismo que las mujeres tienen que soportar en su día a día. A un alcalde jamás le dirían que se quede “relajadito”. No vamos a tolerar este tipo de actitudes. Todo el apoyo a la alcaldesa @sara_heba y condena a este ataque machista. #PlenoGetafe pic.twitter.com/itZf0jFeNw — PSOE Getafe/♥️ (@PsoeGetafe) November 25, 2020

“A ver si es verdad y te quedas relajadita”, ha soltado el edil a la regidora durante el debate de una moción que rechazaba el “desmantelamiento” del Hospital Universtario de Getafe para dotar de personal al nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal.

No es el primer enfrentamiento dialéctico entre ambos ya que él edil de Vox se refiere a Hernández de manera habitual como “alcalde” y Hernández lo interpela como “señora concejala”.

ASÍ OCURRIÓ

Una interrupción involuntaria del concejal de Salud, Javier Santos, que no había apagado el micrófono de su ordenador –la sesión es telemática– ha provocado las quejas del edil de Vox y la alcaldesa le ha pedido que continuara con su intervención.

Seguidamente, Díaz ha acusado a Hernández de interrumpirle también y le ha pedido que tuviera "un poco de educación".

En ese momento, la alcaldesa le ha reclamado que se centrara en su intervención y le ha recordado que él no dirigía el pleno, a lo que el concejal de Vox ha respondido: “Yo no estoy dirigiendo nada, usted no se preocupe”.

“Yo no estoy preocupada”, ha dicho Hernández; a lo que el concejal de Vox ha respondido: “Pues a ver si es verdad y te quedas relajadita”.

La alcaldesa le ha quitado el turno de palabra, ha asegurado que la situación era “intolerable” y ha pedido al portavoz Vox, José Manuel Fernández, que le pidiera perdón en nombre de su grupo, a lo que el concejal se ha negado.

“No es cuestión de sexo, en el fragor de la discusión no pasa nada y el respeto debe ser bidireccional”, ha sostenido Fernández.

Díaz Lanza ha querido quitar hierro a la cuestión señalando que la "expresión" que ha utilizado la hubiera hecho igualmente "si el alcalde hubiera sido un hombre”.

RECHAZO DEL RESTO DE GRUPOS

El resto de grupos políticos ha condenado las palabras del concejal de Vox .

“Las mujeres no necesitamos estar relajadas, necesitamos que no nos maten, que no nos violen, que no nos acosen por el mero hecho de ser mujeres”, ha considerado la portavoz de Podemos, Alba Leo.

El portavoz del PP, Carlos González Pereira, ha calificado las palabras de Díaz Lanza de “desafortunadas” y ha advertido de que “las intervenciones se nos están yendo de las manos”. González culpa de ello a la alcaldesa, que es la responsable de "dirigir" los plenos.