Rodri Ríos: "Estoy al 70% porque el ritmo de verdad se coge jugando"

El Real Oviedo sigue preparando la visita de la UD Almería del próximo lunes al estadio Carlos Tartiere. Un partido complicado, ante un rival que aspira al salto de categoría, al que los azules llegan con una gran dinámica de cinco partidos consecutivos sin perder.

Tras cumplir sanción, el próximo lunes podría volver al once el delantero Blanco Leschuk. Una noticia positiva para un Real Oviedo falto de efectivos en ataque, que podría comenzar a subsanarse con la vuelta a los entrenamientos de Rodri Ríos.

El delantero se lesionó durante la pretemporada y el viernes en Lugo regresó a la convocatoria 4 meses después. Tuvo incluso la oportunidad de sumar 10 minutos de verdadero ritmo de competición y pronto podríamos verle de inicio en un 4-4-2, el sistema preferido de José Ángel Ziganda.

"Me encontré como un niño pequeño porque tenía ganas de volver, tenía ilusión. Fueron pocos minutos pero vamos pasito a pasito. Estaré al 70% porque el ritmo de verdad se coge jugando. En cuanto juegue 2 o 3 volveré a estar al 100%", destacó hoy Rodri en la sala de prensa de El Requexón.

"El equipo está muy trabajado desde que llegó Ziganda y se están viendo los resultados. Es mejor entrar cuando el equipo está bien y de eso puedo beneficiarme. El equipo crea más ocasiones y eso para un delantero es importante", añadió el delantero carbayón.

"He tenido la oportunidad de jugar como único delantero o acompañando y en las dos situaciones estoy cómodo. Me valen las dos pero siempre que juegas con alguien es más sencillo el trabajo. Con Gustavo me puedo encontrar bien y que los goles lleguen", añadió sobre cómo se siente más cómodo.

"Ese orden defensivo y disciplina se está viendo ahora porque el míster, el año pasado, llegó con poco margen. Ahora se está viendo con puntos, el trabajo es bueno y se ve en el campo", sentenció.