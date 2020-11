El PP de Madrid acusa a Sánchez de ser desleal por visitar La Paz sin Ayuso

El Partido Popular ha salido este viernes en tromba contra la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Hospital de La Paz. Los populares han unificado su mensaje y lo han transmitido a través de varios portavoces, entre ellos el alcalde Almeida. En el PP no gusta la visita de Sánchez cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está en Barcelona ni que no haya sido invitado al acto de Sánchez el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

La secretaria general del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, ha tachado de "impresentable" la "deslealtad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la visita han estado Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y finalmente también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que solicitó asistir tras enterarse por la agenda del presidente del acto, al que no había sido invitado.

El alcalde ha criticado que Sánchez, no le comunicara su visita de este viernes al Hospital Universitario La Paz de la capital, a la que él mismo solicitó acompañarle por "cortesía institucional". "No hemos tenido constancia formal de que el presidente venía al hospital, no hemos recibido ninguna comunicación, pero me parecía importante (acudir) como alcalde de Madrid a pesar de no haber sido invitado", ha dicho Almeida en declaraciones a los medios a su salida del centro.

El alcalde y portavoz nacional del PP ha recalcado su interés en asistir a la visita de Sánchez a La Paz al ser "la primera vez que el presidente de Gobierno pisa un hospital de Madrid durante todos estos meses de drama y tragedia que hemos vivido".

Hoy he recibido a @sanchezcastejon en el Hospital La Paz en su primera visita a un hospital madrileño desde que, hace 8 meses, comenzara la pandemia.



Lo relevante no es que no se nos avise de esta visita, sino que practiquemos la cortesía y la colaboración entre instituciones. pic.twitter.com/SG3gNVRnrz — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 27, 2020

"Que no haya sido invitado no quiere decir que no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle", ha añadido Almeida, que ha sido recibido con aplausos del público a su llegada al centro mientras Sánchez ha sido increpado por una veintena de ciudadanos con gritos de "fuera, fuera".

Por ello, solicitó a presidencia de Gobierno acudir a la visita tras tener conocimiento de la misma por la agenda del presidente y canceló su presencia en la presentación de la 26 edición de los Premios José María Forqué prevista este viernes por la mañana en el Ayuntamiento de Madrid.

Almeida también ha cuestionado que Sánchez visite La Paz este viernes cuando no está presente en Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que continúa de viaje en Barcelona, donde se ha reunido con entidades contrarias a la inmersión lingüística en la escuela y con representantes del sector de la hostelería, entre otros, y ha denunciado la armonización fiscal que prevé el Gobierno.

El alcalde considera que Sánchez debería haber valorado la opción de invitar a Ayuso a una visita a un hospital madrileño, pero ha señalado que prefieren no ser "malpensados" sino "corteses" y por eso decidió acudir él pese a no haber sido convocado tampoco.

En el acto no le ha dicho nada al respecto a Sánchez porque cree que "no era el momento de los reproches" sino de "atender y escuchar a los profesionales" sanitarios.

Camíns, la secretaria del partido, ha cargado contra "los mismos que no han pisado durante la pandemia ningún hospital de la Comunidad de Madrid y que no aparecieron por el hospital de Ifema", ha dicho, "aprovechan para lucirse en una visita a La Paz" coincidiendo con la visita de Ayuso a Barcelona. La secretaria general del PP de Madrid también ha reclamado al Gobierno "que deje de pensar en juegos de estrategias y en ocultar información" y ha pedido a Sánchez que "trabaje de forma coordinada con las autonomías".

Además, ha criticado el rechazo de Illa a la invitación de la inauguración del hospital Isabel Zendal el 1 de diciembre "por problemas de agenda". En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, también ha expresado su indignación con Sánchez e Illa, ya que asegura que en vez de respetar o intentar echar una mano mientras Madrid lo pasaba mal durante la pandemia, "han intentado ahogarnos". "Solo les ha faltado venir acompañados de Rufián y Otegi, que para el Gobierno de España, parece ser, deben decidir el futuro de los madrileños", ha añadido.

El portavoz del PP también ha manifestado que si Ayuso hubiese visitado de manera institucional algún pueblo gobernado por el PSOE con su alcalde ausente, los socialistas hubiesen puesto "el grito en el cielo" y ha lamentado que en esta ocasión "no dirán nada".