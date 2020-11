Daniel López Acuña: "Tener 17 marcos distintos de restricciones para Navidad en España me resulta ridículo"

Daniel López Acuña considera que Asturias empieza a respirar en la segunda ola. "La curva comienza a doblegarse y vemos un escenario un poco mejor que la semana pasada pero aún sigue siendo importante la incidencia, la alta positividad y considerable la presión asistencial", ha apuntado. El ex directivo de la OMS considera que un confinamiento domiciliario hubiera servido para acelerar el descenso. "Las autoridades del gobierno autonómico han optado por las medidas que se pueden poner sobre la mesa dentro de sus competencias, ha ido hasta donde es factible. Habría sido mucho mejor ir al confinamiento domiciliario porque hubiéramos doblegado la curva más rápido pero no ha sido posible al no activarse un nuevo estado de alarma por parte de la autoridad sanitaria del Gobierno Central", ha recordado.

En cuanto al escenario de la Navidad, Acuña considera "ridículo" que haya 17 planes de restricciones distintos por parte de las comunidades autónomas. "No tiene sentido estar en un regateo de media hora en el toque de queda o si son 6 u 8 personas en los encuentros. Tenemos que tener un marco común y existe porque se en el Consejo Interterritorial de Salud se aprobó un semáforo. No son solo umbrales que deben guiarnos a distintos escenarios de alerta que debemos tener ante una incidencia y positividad alta, sino que también fija medidas para tener las restricciones que deben estar en marcha ante esos elementos de un semáforo rojo o naranja y hoy la mayor parte del territorio español está en rojo o naranja", ha explicado.

Durante su análisis en La Ventana de Asturias también ha opinado sobre una rebaja a 50 casos por cada 100.000 habitantes. "No va a ocurrir en el cortísimo plazo, no se va a alcanzar en navidades. Eso nos va a llevar a enero o febrero y todo dependerá de si nos relajamos excesivamente en la temporada navideña. Si cometemos los errores del verano, no solo incurriremos en errores de cálculo de la transmisión del virus, sino que daremos pasos firmes para una tercera ola que es lo que queremos evitar", ha advertido.

Un último asunto es el rechazo de un protocolo específico para las residencias de ancianos en Asturias durante la Navidad. Acuña lo entiende como "doloroso pero inevitable. Si no queremos ver un escenario muy crítico de contagios y un posible incremento de fallecimientos hay que hacerlo así. El 40% de los fallecimientos en esta nueva ola se dan en personas que vivían en residencias geriátricas", ha concluido.