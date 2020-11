"En un siniestro, cuidar a los rescatadores y a los familiares es tan importante como el propio rescate"

- ¿Te has sentido bien, Carmen?, le pregunta María Ángeles Castillo Díaz, psicóloga especialista en Emergencias a Carmen, una chica que hace hoy hace de figurante en la simulación de un accidente de tráfico.

-Sí. Me he sentido bien, me ha dado tranquilidad. Contesta ella evaluando el trabajo de la persona que la ha atendido durante el siniestro. La agente se llama Cristina, y se acaba de incorporar a la Policía Local de Córdoba.

Durante todo el tiempo que ha durado el rescate Cristina ha intentado darle a Carmen soporte emocional para intentar que no entrara en pánico, ni interfieriera en el trabajo de los equipos de emergencia.

EL EJERCICIO PRÁCTICO

En él han simulado que el turismo en el que viajaban Carmen, su madre y su hermana Natalia, ha dado varias vueltas de campana y las tres han resultado heridas.

Su madre iba conduciendo y ella de copiloto. Ahora las dos están atrapadas en el vehículo y ni siquieran pueden girarse para ver cómo está Natalia, su hermana, que iba en los asientos de atrás. La llaman a gritos pero Natalia no contesta.

A medida que pasan los minutos la situación se vuelve más tensa y con mayor ansiedad hasta que llegan los equipos de emergencia: bomberos, policía y sanitarios.

Simulación de rescate durante el curso de la Fundación Smart Baby en Córdoba / Cadena SER

¿CÓMO ATENDER EMOCIONALMENTE A LAS VÍCTIMAS?

En un siniestro no solo hay que atender a los heridos sino también a las personas que han resutado ilesas y en algunos casos a los familiares o a los amigos de las víctimas que o bien iban en el coche o van llegando conforme se conoce que se ha producido el accidente.

“Hay que empatizar con ellas, con su dolor, con su angustia , con su ansiedad en ese momento, pero sin que eso represente un riesgo para la intervención o interfiera en ella”, explica la psicóloga, María Ángeles Castillo.

Juanma Cervantes (primero por la izquierda), junto a los participantes en el curso de la Fundación Smartbaby en Córdoba / Cadena SER

“Los familiares quieren saber, quieren que el rescate sea rápido y su interferencia con los equipos de rescate a veces entorpece más que ayuda. Tienen que dejarlos trabajar, están formados para ello, saben qué tienen que hacer, cómo y cuándo hacerlo” recuerda

"ES FUNDAMENTAL QUE LOS EQUIPOS ESTÉN ENTRENADOS PARA SOPORTAR ESA PRESIÓN Y QUE SEPAN CÓMO TRANSMITIR UNA MALA NOTICIA"

Alguien que trabaja salvando vidas en la carretera, ya tiene la suficiente presión durante el rescate como para que se añada más.

“Nosotros somos los primeros interesados en que nadie pierda la vida y en que las lesiones sean lo menos graves posibles, pero hay que seguir un protocolo riguroso para atender a las personas que tengan mayor gravedad o riesgo primero”, explica Juanma Cervantes, cabo de Bomberos del Consorcio de Málaga, instructor internacional en rescate, presidente de ARTE, la Asociación de Expertos de Rescate en Tráficos y Emergencias y director técnico de la Fundación Smartbaby y de MTR.

"Esto ocurre cada día desafortunadamente y deberíamos tener formación específica para atender los familiares de los afectados para cuando haya que ofrecer ayuda o transmitir una mala noticia, y también para cuidar de nosotros mismos", explica.

Cervantes cree que sería necesario que cada parque de bomberos, cada equipo de emergencia, contara con un especialista en atención psicológica, tanto para el refuerzo de los equipos que se enfrentan a situaciones de este tipo, como para que tengan un conocimiento específico de cómo atender emocionalmente a los afectados en un siniestro.

Algo que apoya específicamente la Fiscal de Tráfico de Córdoba, Natalia Izquierdo, que ha participado en la jornada de formación. "Hay que seguir avanzando para mejorar la atención que se presta a los afectados por siniestros viales y la que se ofrece a los equipos de emergencia", explica la fiscal.

"Y este es solo uno de los aspectos que hay que cuidar", recuerda Juan Manuel Cervantes. "No hay dos accidentes iguales y las reacciones de las personas implicadas son diferentes, tenemos que estar preparados para dar respuesta a todo sin perder de vista que la prioridad es la de salvar vidas.

El equipo de Cervantes ha ofrecido ésta formación específica para intervinientes en emergencias, (bomberos, policía, guardia civil, sanitarios, protección civil), como viene haciendo desde el pasado mes de septiembre en Córdoba, con la colaboración de Grúas Mata y de Desguaces Córdoba, que prestan sus instalaciones y sus vehículos para la realización de la formación teórica y práctica en una apuesta por convertir a Córdoba en una futura escuela de formación de profesionales de rescate en accidentes de tráfico.

UNA ESTADÍSTICA QUE TIENE NOMBRES Y APELLIDOS, FAMILIA, AMIGOS...

En Córdoba 25 personas perdieron la vida como consecuencia de los 22 accidentes de tráfico mortales registrados en las carreteras de la provincia durante el año 2019.