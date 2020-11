El campo de Murcia se plantea retomar las movilizaciones por los precios "ruinosos" de las hortalizas

El brócoli, uno de los productos "estrella" del campo de la Región de Murcia en invierno, tiene un coste de producción sobre los 0,40 euros el kilo y en las últimas semanas los precios de liquidación rondan los 0,20-0,18 euros. Otro producto emblemático, el limón, se está comprando a los agricultores a 0,30 euros/kilo mientras que el consumidor final está pagando por encima de los dos euros. Hay campos de lechugas que se están quedando sin recolectar porque para el productor no es rentable.

Son algunos ejemplos que están tensionando de nuevo el ánimo entre los agricultores y productores murcianos. Las coordinadoras agrarias COAG, ASAJA y UPA dicen estar dispuestas a retomar las movilizaciones que se extendieron por toda España a comienzos de año y que en Murcia se materializaron en una gran protesta el 21 de febrero.

Aquel día, al frente de la marcha que tomó el centro de la capital, una pancarta pedía "precios justos" y a día de hoy dicen el escenario no es que no haya sufrido cambios, es que "está peor". "Las mismas causas que había entonces son las que hay ahora, agravadas por la pandemia, que ha encarecido los costes de producción", apunta el presidente de COAG en Murcia, Miguel Padilla, cuya organización cifró por encima del 25% el incremento de esos gastos de producción para adaptarse a las exigencias sanitarias.

Coinciden todas las organizaciones en que lo anormal de la situación es que la caída de los precios no está vinculada a un exceso de producción o la baja demanda: "El problema no es que haya un sobreabastecimiento. Las producciones se están comprando por las centrales y se están vendiendo a los consumidores", señala por su parte Marcos Alarcón, el secretario general de UPA en Murcia. Por eso, para Alarcón, "lo que no es razonable es que si hay salida, no se esté pagando lo que dice la ley, que son precios al menos por encima de los costes de producción".

Responsabilizan de esta situación a las grandes cadenas de distribución y piden medidas que pongan freno a la compatencia de terceros países o a prácticas abusivas. Es por eso por lo que, según Alfonso Gálvez, secretario generla de ASAJA, mientras "la Ley de la Cadena Alimentaria sigue con su tramitación y con el debate político sobre su mejora, lo que pedimos es una aplicación real y efectiva de la ley, con unos controles más rigurosos, que se extiendan a todas las comunidades autónomas, sobre las prácticas abusivas".

Movilizaciones laborales el 4 de diciembre

La falta de acuerdo sobre los convenios laborales son otro foco de tensión en el sector. UGT y CC.OO. mantienen para este próximo viernes 4 de diciembre la jornada de protesta en el sector agrario murciano y en la que reivindican una serie d mejoras que afectarían a unos 110.000 trabajadores del campo.

Entre sus reclamaciones se encuentra el desbloqueo de los convenios colectivos, el rechazo a los abusos de las ETT’s y la precariedad laboral, las insuficientes inspecciones de trabajo, el rechazo a las agresiones sexuales a temporeras, la discriminación de los fijos discontinuos y las subidas salariales dignas, además del cumplimiento riguroso del Salario Mínimo Interprofesional.