El cierre perimetral de Galicia durante el Puente, sobre la mesa

El cierre perimetral de Galicia durante el puente de la Constitución y la Inmaculada está sobre la mesa. La Xunta todavía no ha tomado una decisión pero no descarta esa medida aparejada a la relajación en las restricciones de las grandes áreas sanitarias. Todo dependerá de la evolución estos días de la pandemia, según ha señalado hoy en A Coruña el Conselleiro de Sanidade. Primará el criterio clínico sobre el económico ante las demandas del sector hostelero.

El área de A Coruña-Cee evoluciona favorablemente en cuanto al descenso en el número de contagios y la presión hospitalaria, pero lo hace lentamente.

La situación de Galicia actualmente es estable, no de crecimiento de infecciones, afirma el conselleiro. La Xunta no descarta adoptar algún tipo de medida de desescalada pero pide precaución y que todo el esfuerzo de contención que se ha hecho no se "malgaste" durante el próximo puente festivo y las Navidades. Con esta perspectiva, ha asegurado el Conselleiro, se está trabajando, en colaboración con el Ministerio de Sanidad.