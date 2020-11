Isabel Díaz Ayuso: "Me resisto a pensar que la historia de España acaba aquí, en manos de cuatro estúpidos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en el diario ABC. Ayuso afirma que a Pedro Sánchez "le da igual a dónde va España, solo le importa el resultado para él".

"Me resisto a pensar que la historia de España acaba aquí, en manos de cuatro estúpidos. Este país es mucho más y habrá cambio de tendencia, habrá pelea por ser español en España", dice la presidenta Ayuso que responde así cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida le pregunta por su reciente viaje a Barcelona: "Muy bien, he notado un cambio espectacular para bien hacia nosotros. La gente se acercaba para decirme que tenemos que ir más, que no les dejemos solos".

Por cierto, que el alcalde se refiere a las aglomeraciones vividas este fin de semana en las calles del centro de la capital. "Mientras la gente esté en la calle y no en lugares cerrados, y con la suficiente distancia, no hay problema". José Luis Martínez Almeida asegura que el presidente del Gobierno "necesita buscar enemigos y los ha encontrado. ERC ha sido el espantapájaros".

Isabel Díaz Ayuso vuelve a defender su política fiscal en la Comunidad de Madrid. "Nuestra política fiscal ha funcionado y nos ha convertido en la primera economía de España", afirma en la entrevista.

Ayuso recurrirá al Constitucinal si hay armonización fiscal

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional si se aprueba el acuerdo del Ejecutivo y ERC de cara a una armonización fiscal que impida a la región mantener su modelo de tributación baja.

El pasado viernes en Barcelona la presidenta advirtió que peleará "con uñas y dientes" para evitar que el Gobierno y ERC "impongan" una armonización fiscal y fuentes del Ejecutivo regional han confirmado a Efe que Ayuso "irá hasta el final".

El Gobierno y ERC han alcanzado un preacuerdo sobre los presupuestos de 2021 y han consensuado la creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a grandes fortunas y para acabar con el "dumping fiscal", en concreto con lo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tachado de "paraíso fiscal de facto" montado por la "derecha" en Madrid.