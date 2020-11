Almeida evita desaconsejar ir al centro de Madrid pese a las aglomeraciones del fin de semana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido que las aglomeraciones de este fin de semana en el centro han sido semejantes a las de cuando no había pandemia de coronavirus. Ha evitado aconsejar a los madrileños que no vayan a esa zona a pesar de que la policía tuvo que habilitar que las calles fueran de una sola dirección para los peatones.

"Pese a las imágenes que vimos, los aforos de personas que hubo el fin de semana pasado no son superiores a los que ha habido otros años; pero lo que sí entendemos es que la primera conclusión que podemos extraer es que el protocolo tal y como lo diseñó la Policía Municipal, funcionó para la situación que nos encontramos este fin de semana en Madrid. Mi consejo a los madrileños no va a ser que no vayan al centro. Mi recomendación a los madrleños es que cualquier actividad que hagan en esta ciudad que sea siempre respetando siempre la normativa de seguridad y la normativa que nos marquen las autoridades sanitarias", ha dicho en un acto el alcalde.

"Funcionó el plan previsto"

"Funcionó el plan previsto, porque se pudo controlar el aforo en Sol, y se limitó en determinados momentos, y las calles de Carmen y Preciados hubo que ponerlas en un solo sentido. El plan de seguridad funcionó", ha manifestado ante la prensa tras presentar la reforma de Joaquín Costa en el centro cultural Nicolás Salmerón.

Almeida ha explicado que "coincidían el Black Friday y la iluminación de las luces de Navidad". Ha dicho que "hay que mantener las mismas precauciones que se han vivido esta fecha" así como ha llamado a ni bajar la guardia ni dar "marcha atrás", ya que "el comportamiento de la pandemia es imprevisible".

"Debemos estar siempre alerta por si se puede producir una segunda ola. Hay que respetar todas las normas que se nos indiquen. Disfrutemos de Madrid pero con todas las precauciones", ha expresado.

"Si se puede mejorar el protocolo, que se haga"

Sobre el plan diseñado para controlar aforos en el centro, ha defendido que está "perfectamente planificado para acometer cualquier eventualidad del aforo". A pesar de ello ha señalado que "esto no quiere decir que estudiado el caso y vistos los protocolos, si se puede mejorar, se haga".

Ha lamentado que hubiera algún caso de persona sin mascarilla, una actitud "reprochable". Por ello ha pedido que "se acuda donde se acuda, se haga respetando la normativa de las autoridades sanitarias".

También se ha referido el alcalde de Madrid a las imágenes de las aglomeraciones de este fin de semana pasado en Tele 5. Ha reconocido que "se ha juntado mucha gente por el encendido de las luces de Navidad y el 'Black Friday', lo que no tenemos que pensar es que tenemos que confiarnos como si fuera el 2019".

Y ha insistido en la misma línea: "Aunque lo que vimos el otro día, dentro de los cálculos de los cuerpos de seguridad de Madrid, estaban controlados".