Piden reforzar los centros de salud de Granada, ahora colapsados, para la vacuna contra la covid

Los centros de salud de la provincia de Granada han tenido que posponer centenares de citas desde hace 10 días por el desabastecimiento de vacunas contra la gripe: un accidente en un frigorífico ha provocado la destrucción de 15.000 viales.

Los frigoríficos del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada fallaron hace unos días y la alarma no se activó, según las fuentes oficiales consultadas. La Consejería de Salud disponía de otras vacunas con las que los centros de salud de la provincia están pudiendo continuar la campaña de inmunización de las personas mayores de 65 años. Pero, a día de hoy, no hay ninguna disponible para el resto de la población.

La intención de la Consejería de Salud era la de ampliar lo máximo posible la población inmunizada contra la gripe. Por el momento, no hay vacunas para llegar a otros grupos que no sea el de personas mayores. Las fuentes oficiales consultadas aseguran a la SER que la campaña de vacunación contra la gripe "no corre peligro". Como estos viales fueron suministrados por el Ministerio de Sanidad, la Junta se ha puesto en contacto con el Gobierno para que se repongan.

El presidente del Colegio de Médicos de Granada ha pedido desde estos micrófonos una solución urgente al problema de desabastecimiento de vacunas en la provincia. Jorge Fernández ha explicado en 'Hoy por Hoy Granada' que la Consejería adquirió más vacunas de la gripe que otros años precisamente para utilizar una vacunación reforzada como cortafuegos ante la presión hospitalaria que genera la covid. "Es urgente, por tanto, continuar con esta inmunización", ha asegurado.

Refuerzo para la vacuna de la covid

Jorge Fernández ha pedido además un refuerzo inmediato de los centros de salud para poder afrontar la próxima vacunación contra la covid. Con el actual colapso de la atención primaria en la provincia de Granada es difícil garantizar esa campaña tan necesaria.

Si se aprueban en breve las vacunas que ya han pedido autorización, todo indica que la campaña contra la covid podrá comenzar a mitad o finales de enero. Los centros de salud de Granada están desbordados, como reconocen desde el Colegio de Médicos, por lo que se necesita un urgente apoyo comenzando por aliviar a la primaria de competencias administrativas.

Incidencia más baja

La curva de incidencia de la covid en Granada sigue bajando y desciende la presión hospitalaria aunque aún baja la mortalidad. La provincia baja de una tasa 400. La tasa de la capital se sitúa en 417; el distrito Metropolitano, 425; la zona norte está en 472; y la Sur, solo acumula en dos semanas 156 por 100.000 habitantes.

El parte de este martes confirma el descenso significativo de los últimos días. La Consejería de Salud informa de 60 nuevos positivos; 49 nuevas hospitalizaciones; y 23 muertes. Con estos fallecimientos, el número total de muertes en Granada desde el comienzo de la pandemia es de 837. También se confirma el descenso en la presión hospitalaria.

La evolución de la pandemia en Granada es satisfactoria pero, aunque ha bajado mucho y en poco tiempo, tanto el nivel de incidencia como el de hospitalización siguen siendo graves.

El presidente del Colegio de Médicos ha asegurado aquí en la SER que, si fuera solo por parámetros sanitarios, la situación no permitiría avanzar en la desescalada. Por eso, Jorge Fernandez, hace un llamamiento a la responsabilidad personal. Corremos el riesgo de entrar en una tercera ola sin haber superado las consecuencias, aún tan visibles, de la primera.